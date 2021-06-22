Голубовська попередила про літню хвилю коронавірусу: може захопити зненацька

За її словами, літня хвиля COVID-19, швидше за все, буде пов'язана з індійським варіантом коронавірусу.

"На превеликий жаль, нам ще рано розслаблятися", - заявила Голубовська.

Експерт також прокоментувала те, що Україна знаходиться в "зеленій зоні" і багато людей розслабилися.

За її словами, постійно перебувати в якихось зонах важко. Ситуація залежить від багатьох чинників - від мутацій усередині країни, від завезення нових варіантів коронавірусу.

"Ось я зараз побоююся повернення уболівальників з футболу. Пам'ятаю, яка спалах був після Ліги чемпіонів в Італії. Ломбардія просто лягла ... А зараз ми бачимо, що захворюваність вже росте в Москві, в Санкт-Петербурзі, де проходить частина матчів. Будемо спостерігати", - зазначила Голубовська.