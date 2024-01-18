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Голубовська назвала основну небезпеку Омікрону для українців

Чим небезпечний Омікрон (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко, Ірина Сандул

У світі та Україні зростає кількість випадків захворювань на COVID-19. І хоч летальних випадків не так багато, як, наприклад, три роки тому, але порівняно новий штам Омікрон все ж несе серйозну небезпеку.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала відома інфекціоніст, доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська.

 

"Омікрон має особливість - він призводить до загострень хронічних захворювань, причому навіть тих, про які людина може взагалі не знати", - розповіла інфекціоніст.

За словами Голубовської, на сьогодні циркулюють багато різних субваріантів Омікрона, серед яких Кракен, Пірола та інші. Однак "зациклюватися на назвах" не варто, бо "між ними особливої різниці немає".

"Ці субваріанти можуть відрізнятися за певними епідеміологічними характеристиками, наприклад легше передаватися від людини до людини, але спричиняють однакові форми захворювання", - пояснює вона.

Лікар підкреслює: "треба стежити тільки за тим, чи не з'явився у світі якийсь новий штам SARS-CoV-2, який викликає занепокоєння".

"Останній такий штам на сьогодні - це Омікрон і до 20 його субваріантів. До цього був Дельта, ще раніше - британський варіант (Альфа). І якщо немає нового штаму, який би викликав занепокоєння, не варто хвилюватися", - резюмувала вона
 

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КоронавірусОльга ГолубовскаяОмикрон