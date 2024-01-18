Голубовская назвала основную опасность Омикрона для украинцев

"Омикрон имеет особенность - он приводит к обострениям хронических заболеваний, причем даже тех, о которых человек может вообще не знать", - рассказала инфекционист.

По словам Голубовской, на сегодняшний день циркулирует много различных субвариантов Омикрона, среди которых Кракен, Пирола и другие. Однако "зацикливаться на названиях" не стоит, потому что "между ними особой разницы нет".

"Эти субварианты могут отличаться по определенным эпидемиологическим характеристикам, например легче передаваться от человека к человеку, но вызывают одинаковые формы заболевания", - объясняет она.

Врач подчеркивает: "нужно следить только за тем, не появился ли в мире какой-нибудь новый штамм SARS-CoV-2, вызывающий беспокойство".

"Последний такой штамм на сегодняшний день - это Омикрон и до 20 его субвариантов. До этого был Дельта, еще раньше - британский вариант (Альфа). И если нет нового штамма, который бы вызвал беспокойство, не стоит волноваться", - резюмировала она.