RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Голубовская назвала основную опасность Омикрона для украинцев

Чем опасен Омикрон (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко, Ірина Сандул

В мире и Украине растет количество случаев заболеваний COVID-19. И хотя летальных исходов не так много, как, например, три года назад, но сравнительно новый штамм Омикрон все же несет серьезную опасность.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала известная инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская.

"Омикрон имеет особенность - он приводит к обострениям хронических заболеваний, причем даже тех, о которых человек может вообще не знать", - рассказала инфекционист.

По словам Голубовской, на сегодняшний день циркулирует много различных субвариантов Омикрона, среди которых Кракен, Пирола и другие. Однако "зацикливаться на названиях" не стоит, потому что "между ними особой разницы нет".

"Эти субварианты могут отличаться по определенным эпидемиологическим характеристикам, например легче передаваться от человека к человеку, но вызывают одинаковые формы заболевания", - объясняет она.

Врач подчеркивает: "нужно следить только за тем, не появился ли в мире какой-нибудь новый штамм SARS-CoV-2, вызывающий беспокойство".

"Последний такой штамм на сегодняшний день - это Омикрон и до 20 его субвариантов. До этого был Дельта, еще раньше - британский вариант (Альфа). И если нет нового штамма, который бы вызвал беспокойство, не стоит волноваться", - резюмировала она.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусОльга ГолубовскаяОмикрон