Українцям підказали, як оформити лікарняний, не ходячи до лікаря: важливий нюанс

Українці можуть оформити лікарняний, не відвідуючи лікаря. Правда, це можливо, якщо захворіли на COVID-19, грип або ГРВІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online .

"Пацієнтам із симптомами COVID-19, грипу або ГРВІ на період дії воєнного стану можна оформити тимчасову непрацездатність на п’ять календарних днів дистанційно", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у разі наявності відповідних симптомів пацієнт має змогу звернутися до лікаря дистанційно за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку, а лікар на підставі звернення та опитування пацієнта відкриє медичний висновок про тимчасову непрацездатність.

"Для призначення лікування лікар може також дистанційно виписати електронний рецепт", - констатують в Уряд online.

Водночас, у разі, якщо дію медвисновку про тимчасову непрацездатність потрібно буде продовжити, пацієнт обов’язково повинен буде з’явитися на особистий прийом до лікаря.

Електронні рецепти

Електронний рецепт - електронний медичний документ, що формується в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) на підставі внесених медичних записів про стан здоровʼя пацієнта та містить призначення лікаря пацієнтові на певний лікарський засіб.

Нагадаємо, що отримати перший електронний рецепт тепер можна без візиту до лікаря. Якщо пацієнт звертається дистанційно, лікар зможе виписати е-рецепт.

У жовтні 2023 року Міністерство охорони здоров'я подовжило строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом, з 30 до 90 календарних днів.