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Голубовская назвала основную опасность Омикрона для украинцев

Четверг 18 января 2024 10:45
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Голубовская назвала основную опасность Омикрона для украинцев Чем опасен Омикрон (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко, Ірина Сандул
Эксперт: Ольга Голубовская

В мире и Украине растет количество случаев заболеваний COVID-19. И хотя летальных исходов не так много, как, например, три года назад, но сравнительно новый штамм Омикрон все же несет серьезную опасность.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала известная инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская.

"Омикрон имеет особенность - он приводит к обострениям хронических заболеваний, причем даже тех, о которых человек может вообще не знать", - рассказала инфекционист.

По словам Голубовской, на сегодняшний день циркулирует много различных субвариантов Омикрона, среди которых Кракен, Пирола и другие. Однако "зацикливаться на названиях" не стоит, потому что "между ними особой разницы нет".

"Эти субварианты могут отличаться по определенным эпидемиологическим характеристикам, например легче передаваться от человека к человеку, но вызывают одинаковые формы заболевания", - объясняет она.

Врач подчеркивает: "нужно следить только за тем, не появился ли в мире какой-нибудь новый штамм SARS-CoV-2, вызывающий беспокойство".

"Последний такой штамм на сегодняшний день - это Омикрон и до 20 его субвариантов. До этого был Дельта, еще раньше - британский вариант (Альфа). И если нет нового штамма, который бы вызвал беспокойство, не стоит волноваться", - резюмировала она.

Ранее мы уже рассказывали, кто из украинцев должен сделать бустерную прививку от COVID-19.

Кроме того, недавно стало известно, что украинцам подсказали, как оформить больничный, не ходя к врачу.

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Коронавирус Ольга Голубовская Омикрон