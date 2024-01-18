Голубовська назвала найефективніший препарат для лікування COVID-19

В Україні скоро з’явиться ефективний комбінований противірусний препарат для перорального застосування, який у світі вже використовується для лікування COVID-19.

При написанні матеріалу також використовувалися такі джерела: сайт Pfizer med, Tabletki та Liki24.

Про це в інтерв’ю РБК-Україн а сказала інфекціоніст, доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська.

"Зараз уже є інноваційні препарати для лікування COVID-19, і найефективніший серед них - Паксловід (Нірматрелвір/Ритонавір), який скоро з’явиться у продажу і в Україні", - сказала спеціаліст.

Також вона додала, що "є й вітчизняні виробники і противірусних препаратів, і експрес-тестів". І їхня продукція більш доступна.

Також, за словами Голубовської, з лікуванням "ковіду" непогано справляється синтетичний противірусний препарат Ремдесивір.

Цікаво, що ВООЗ спочатку забороняла цей препарат, тому що він у дослідженнях не отримав позитивного результату. Але при цьому вчені не врахували дизайн дослідження: цей препарат починали призначати в реанімації, тому й ефекту не було.

"16 жовтня 2020 року у ВООЗ заявили, що ремдесивір - неефективний препарат для лікування COVID-19, а 22 жовтня 2020 року FDA затвердило цей препарат як першу лінію лікування коронавірусної інфекції", - сказала професор.

Голубовська закликає мати вдома антивірусні препарати і експрес-тести, "адже може захворіти вся родина одночасно, і ніхто не зможе навіть нікуди вийти" зокрема через бойові дії.

"Алгоритм дій у разі захворювання такий: тестування - якщо результат позитивний - прийом противірусного препарату. Так можна розвантажити і сімейних лікарів", - сказала вона і додала, що упередженість щодо противірусних препаратів і їхньої токсичності - безпідставна.

"А потрапити в реанімацію - це не токсично? Там призначають такі схеми лікування, що треба мати дуже міцне здоров’я, щоб це все взагалі витримати. А для людей, які потрапили до реанімації, уже й іншого виходу немає, та й результат не той, аніж міг би бути за умови своєчасного амбулаторного лікування. Тому наголошую: не треба боятися прийому противірусних препаратів. Боятися слід тільки прогресування захворювання і розвитку ускладнень", - наголосила вона.

Але деякі препарати - неефективні. Наприклад, раніше у реанімаціях "усім підряд призначали гідроксихлорохін".

"Хоча одразу було зрозуміло, що він працює погано. Але його продовжували призначати", - говорить лікарка.

Протипоказання та побічні ефекти Паксловіду

Як і у випадку більшості дієвих лікарських засобів, прийом Паксловід має низку побічних ефектів. Він також може впливати на роботу інших ліків, тому перед початком курсу важливо обговорити з лікарем усі препарати, які пацієнт приймає для терапії супутніх захворювань.

Найбільш поширеними побічними ефектами під час прийому та протягом 34 днів після останньої дози препарату, може бути:

порушення відчуття смаку

діарея

гіпертонія

болі у м’язах

Паксловід варто уникати людям з тяжкими порушеннями функції нирок або печінки.

Заборонено давати препарат Паксловід дітям i підліткам до 18 років, оскільки препарат не досліджувався на дітях.

Також повідомте свого лікаря, якщо ви приймаєте пероральні протизаплідні таблетки, оскільки вам може знадобиться вжити додаткових заходів контрацепції, таких як презервативи.

Скільки коштує Паксловід в Україні і чи можна його купити

Виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp & Dohme.

Першочергово ці ліки призначатимуть пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

Його можуть призначати лише лікарі для пацієнтів із груп ризику:

літнім людям

людям з ожирінням

людям з хворобами серцево-судинної системи

людям з діабетом

Паксловід таблетки є рецептурним препаратом, та відпускається за рецептом.

Є інформація, що початкова ціна Паксловіду становила близько 530 доларів. Проте в аптеках України немає в наявності такого препарату та відсутня ціна.