Голубовская назвала самый эффективный препарат для лечения COVID-19

В Украине скоро появится эффективный комбинированный противовирусный препарат для перорального применения, который уже используется в мире для лечения COVID-19.

При написании материала также использовались такие источники: сайт Pfizer med, Tabletki и Liki24.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская.

"Сейчас уже есть инновационные препараты для лечения COVID-19, и самый эффективный среди них - Паксловид (Нирматрелвир/Ритонавир), который скоро появится в продаже и в Украине", - сказала специалист.

Также она добавила, что "есть и отечественные производители и противовирусных препаратов и экспресс-тестов". И их продукция более доступна.

Также, по словам Голубовской, с лечением "ковиду" неплохо справляется синтетический противовирусный препарат Ремдесивир.

Интересно, что ВОЗ поначалу запрещала этот препарат, потому что он в исследованиях не получил положительного результата. Но при этом ученые не учли дизайн исследования: этот препарат начинали назначать в реанимации, поэтому и эффекта не было.

"16 октября 2020 в ВОЗ заявили, что ремдесивир - неэффективный препарат для лечения COVID-19, а 22 октября 2020 FDA утвердило этот препарат как первую линию лечения коронавирусной инфекции", - сказала профессор.

Голубовская призывает иметь дома антивирусные препараты и экспресс-тесты, "ведь заболеть может вся семья одновременно, и никто не сможет даже никуда выйти" в частности из-за боевых действий.

"Алгоритм действий в случае заболевания таков: тестирование - если результат положительный - прием противовирусного препарата. Так можно разгрузить и семейных врачей", - сказала она и добавила, что предвзятость к противовирусным препаратам и их токсичности - безосновательна.

"А попасть в реанимацию - это не токсично? Там назначают такие схемы лечения, что надо иметь очень крепкое здоровье, чтобы это все вообще выдержать. А для людей, попавших в реанимацию, уже и другого выхода нет, да и результат не тот, чем мог бы быть при своевременном амбулаторном лечении. Поэтому подчеркиваю: не нужно бояться приема противовирусных препаратов. Бояться следует только прогрессирования заболевания и развития осложнений", - подчеркнула она.

Но некоторые препараты - неэффективны. К примеру, ранее в реанимациях "всем подряд назначали гидроксихлорохин".

"Хотя сразу было ясно, что он работает плохо. Но его продолжали назначать", - говорит врач.

Противопоказания и побочные эффекты Паксловида

Как и в случае большинства действенных лекарственных средств, прием Паксловида имеет ряд побочных эффектов. Он также может влиять на работу других лекарств, поэтому перед началом курса важно обсудить с врачом все препараты, принимаемые пациентом для терапии сопутствующих заболеваний.

Наиболее распространенными побочными эффектами во время приема и в течение 34 дней после последней дозы препарата может быть:

нарушение ощущения вкуса

диарея

гипертония

боли в мышцах

Паксловид следует избегать людям с тяжелыми нарушениями функции почек или печени.

Запрещается давать препарат Паксловид детям и подросткам до 18 лет, поскольку препарат не исследовался на детях.

Также сообщите своему врачу, если вы принимаете пероральные противозачаточные таблетки, поскольку вам может потребоваться принять дополнительные меры контрацепции, такие как презервативы.

Сколько стоит Паксловид в Украине и можно ли его купить

Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme.

В первую очередь это лекарство будет назначаться пациентам из групп риска, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести заболевания к среднему и тяжелому.

Его могут назначать только врачи для пациентов из групп риска:

пожилым людям

людям с ожирением

людям с болезнями сердечно-сосудистой системы

людям с диабетом

Паксловид таблетки является рецептурным препаратом и отпускается по рецепту.

Есть информация, что начальная цена Паксловида составляла около 530 долларов. Однако в аптеках Украины нет в наличии такого препарата и отсутствует цена.