Стало відомо, де українці найчастіше "підчеплюють" COVID-19
Коронавірус в Україні знову нагадує про себе. Випадки захворюваності на COVID-19 зростають з кожним днем. І дуже часто люди заражаються… в лікарнях.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала інфекціоніст, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Ольга Голубовська.
"Зараз ми переважно госпіталізуємо людей з інших стаціонарів, де вони отримували лікування з приводу інших патологій - інфаркту міокарда, інсульту тощо. Саме там вони заразилися, тобто відбулося внутрішньолікарняне інфікування", - говорить лікарка.
І таких випадків, підкреслює Голубовська, дуже багато.
"У цих людей на тлі супутньої патології може розвиватися дуже тяжка форма коронавірусної інфекції, що може призвести до смерті внаслідок дихальної недостатності", - додає вона.
Тяжкі форми коронавірусної інфекції розвиваються і в людей, які не отримували необхідну терапію із самого початку захворювання та пізно звернулися за допомогою до спеціалістів.
При цьому, наголошує інфекціоніст, панікувати не варто. Головне - пам’ятати, що COVID-19 це виліковне захворювання, однак "дуже важливо своєчасно його діагностувати та призначити правильне лікування".
"Своєчасне лікування вирішує найголовніше стратегічно важливе питання - щоб людина вижила. Друге питання - щоб вона вижила без наслідків. COVID-19 має наслідки, тобто постковідний синдром. І тому так важливо якомога швидше розпочати специфічну терапію, спрямовану на збудника", - резюмує Голубовська.
Раніше ми вже розповідали, що лікарі попередили про нові небезпеки COVID-19 у 2024 році.
Також стало відомо, що у ВООЗ закликали знову носити маски через зростання захворюваності на COVID.