Стало відомо, де українці найчастіше "підчеплюють" COVID-19

Коронавірус в Україні знову нагадує про себе. Випадки захворюваності на COVID-19 зростають з кожним днем. І дуже часто люди заражаються… в лікарнях.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала інфекціоніст, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Ольга Голубовська.

"Зараз ми переважно госпіталізуємо людей з інших стаціонарів, де вони отримували лікування з приводу інших патологій - інфаркту міокарда, інсульту тощо. Саме там вони заразилися, тобто відбулося внутрішньолікарняне інфікування", - говорить лікарка.

І таких випадків, підкреслює Голубовська, дуже багато.

"У цих людей на тлі супутньої патології може розвиватися дуже тяжка форма коронавірусної інфекції, що може призвести до смерті внаслідок дихальної недостатності", - додає вона.

Тяжкі форми коронавірусної інфекції розвиваються і в людей, які не отримували необхідну терапію із самого початку захворювання та пізно звернулися за допомогою до спеціалістів.

При цьому, наголошує інфекціоніст, панікувати не варто. Головне - пам’ятати, що COVID-19 це виліковне захворювання, однак "дуже важливо своєчасно його діагностувати та призначити правильне лікування".

"Своєчасне лікування вирішує найголовніше стратегічно важливе питання - щоб людина вижила. Друге питання - щоб вона вижила без наслідків. COVID-19 має наслідки, тобто постковідний синдром. І тому так важливо якомога швидше розпочати специфічну терапію, спрямовану на збудника", - резюмує Голубовська.

