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Головний одяг на літо 2023: має бути в гардеробі кожної модниці

Що відомо про модні тренди 2023 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Мода - мінлива дама, але і в ній є постійні речі. Такі, як от носити влітку жіночні, легкі, аристократичні, сексуальні сукні. Які ж моделі обрати в сезоні 2023, щоб потрапити в гарячі тренди?

Про це розповіла стилістка Ната Москаленко в Instagram.

З декором з обʼємних квітів

Якщо квіти, то тільки крупні. Локація такого аксесуару до сукні може бути на шиї, в зоні декольте чи на талії

З драпіруваннями

Сукні, багато задрапіровані тканиною дуже на часі в літньому сезоні 2023. Ви виглядатимете немов богиня у такому вбранні.

Напівпрозорі

Як щодо сексуальних напівпрозорих суконь, без яких не обходиться жоден світський вихід. Головне - не перегнути до несмаку і вульгарщини.

Сукні-бандо

Такі сукні ідельно підійдить тим дівчатам, які люблять демонструвати свої вигини або стрункі ноги.

В етно-стилі

Етно-сукні дуже популярні цього літа. Оберіть стилізацію під вишиванку і точно не прогадаєте.

В білизняному стилі з мереживом і без

Для любительниць полоскотати нерви чоловікам гарна новина: сукні-нічні сорочки повернулися і очолюють тренди.

З шнурівками та завʼязками

Сукні з такою деталізацією вигідно підкреслять вашу ніжність і жіночність.

З горловиною на одне плече

Асиметричні вирізи, які грайливо оголюють ваші плечі чи шию дуже доречні цього сезону.

Кроше

Дрібна в'язка гачком дуже актуальна цього сезону. Такі сукні виглядають дуже ніжно і жіночно.

Всі фото: instagram.com/nata_moskalenko

Раніше про модний одяг влітку 2023 розповів дизайнер Андре Тан, показавши головні тренди сезону.

Також читайте про наймодніше взуття влітку 2023.

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