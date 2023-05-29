Главная одежда на лето 2023: должна быть в гардеробе каждой модницы

Мода - изменчивая дама, но и в ней есть постоянные вещи. Такие, как носить летом женственные, легкие, аристократичные, сексуальные платья. Какие же модели выбрать в сезоне 2023 года, чтобы попасть в горячие тренды?
Об этом рассказала стилист Ната Москаленко в Instagram.
Если цветы, то только крупные. Локация такого аксессуара может быть на шее, в зоне декольте или на талии.
Платья, богато задрапированные тканью очень актуальны в летнем сезоне 2023. Вы будете выглядеть словно богиня в таком наряде.
Как насчет сексуальных полупрозрачных платьев, без которых не обходится ни один светский выход. Главное - не перегнуть до безвкусицы и пошлости.
Такие платья идеально подойдут тем девушкам, которые любят демонстрировать свои изгибы или стройные ноги.
Этно-платья очень популярны этим летом. Выберите стилизацию под вышиванку и точно не прогадаете.
Для любительниц пощекотать нервы мужчинам хорошая новость: платья-ночнушки вернулись и возглавляют тренды.
Платья с такой детализацией выгодно подчеркнут вашу нежность и женственность.
Асимметричные вырезы, которые игриво оголяют ваши плечи или шею очень уместны в этом сезоне.
Мелкая вязка крючком также актуальна в этом сезоне. Такие платья смотрятся очень нежно и женственно.
Все фото: instagram.com/nata_moskalenko
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