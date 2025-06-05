Головний must-have літа 2025: скільки коштує джинсовий сарафан, як у Христини Решетнік

Який "лук" обрала Христина Решетнік

Багатодітна мама може похвалитися ідеальною фігурою. Для стильного повсякденного луку вона вибрала світло-блакитну приталену джинсову мінісукню з широкими бретельками та квадратним вирізом.

Лук з джинсовим сарафаном від Христини Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Вона доповнила образ кількома витонченими золотими намистами, золотим годинником на лівому зап'ясті та сумкою через плече всесвітньо відомого бренду. Також на ній окуляри із дзеркальними лінзами та білі кросівки з принтом.

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Скільки коштує сарафан, як у Христини Решетнік

Дружина телеведучого зазначила, що вона вибрала котоновий сарафан від українського бренду U`NEED. Вартість такої речі - 2100 гривень.

Скільки коштує сарафан як у Христини Решетник (скриншот)

Можна вибрати вбрання такого ж відтінку, як у Христини Решетнік, зі світлого деніму, або ж більш насичений синій відтінок.

Модний сарафан на літо (фото: instagram.com/u.need.ua)

Чому джинсовий сарафан - тренд літа 2025

Повернення 90-х і 2000-х

Мода 90-х і ранніх 2000-х активно повертається, і джинсові сарафани - ключовий елемент цього стилю. Вони викликають ностальгію, але мають актуальний вигляд завдяки новим фасонам.

Практичність і універсальність

Сарафан із деніму легко стилізувати під будь-який образ: з футболкою, сорочкою, боді, топом або ж самостійно - як сукню. Це одяг на кожен день, який має стильний вигляд.

Легко адаптується до фігури

Завдяки крою джинсові сарафани пасують для різних типів фігур - можна підкреслити талію, приховати стегна або створити вертикаль, що візуально витягує силует.

Дизайнери активно використовують денім

У колекціях весна-літо 2025 денім - абсолютний фаворит. Stella McCartney, Ganni, Сhloe та інші бренди показали джинсові сарафани на подіумах у лаконічних, "вінтажних" і навіть гламурних варіаціях.

Ідеально для спеки

Укорочені або тонкі джинсові сарафани - чудовий вибір для спекотних днів, коли хочеться мінімум зусиль і максимум ефекту.

Христина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)