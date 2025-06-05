Главный must-have лета 2025: сколько стоит джинсовый сарафан, как у Кристины Решетник

Какой "лук" выбрала Кристина Решетник

Многодетная мама может похвастаться идеальной фигурой. Для стильного повседневного лука она выбрала светло-голубое приталенное джинсовое мини-платье с широкими бретельками и квадратным вырезом.

Лук с джинсовым сарафаном от Кристины Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Она дополнила образ несколькими изящными золотыми ожерельями, золотыми часами на левом запястье и сумкой через плечо всемирно известного бренда. Также на ней очки с зеркальными линзами и белые кроссовки с принтом.

Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Сколько стоит сарафан, как у Кристины Решетник

Супруга телеведущего отметила, что она выбрала котоновый сарафан от украинского бренда U`NEED. Стоимость такой вещи - 2100 гривен.

Сколько стоит сарафан как у Кристины Решетник (скриншот)

Можно присмотреть наряд такого же оттенка, как у Кристины Решетник из светлого денима, или же выбрать более насыщенный синий оттенок.

Модный сарафан на лето (фото: instagram.com/u.need.ua)

Почему джинсовый сарафан - тренд лета 2025

Возвращение 90-х и 2000-х

Мода 90-х и ранних 2000-х активно возвращается, и джинсовые сарафаны - ключевой элемент этого стиля. Они вызывают ностальгию, но смотрятся актуально благодаря новым фасонам.

Практичность и универсальность

Сарафан из денима легко стилизовать под любой образ: с футболкой, рубашкой, боди, топом или же самостоятельно - как платье. Это одежда на каждый день, которая выглядит стильно.

Легко адаптируется к фигуре

Благодаря крою джинсовые сарафаны подходят для разных типов фигур - можно подчеркнуть талию, скрыть бедра или создать вертикаль, визуально вытягивающую силуэт.

Дизайнеры активно используют деним

В коллекциях весна-лето 2025 деним - абсолютный фаворит. Stella McCartney, Ganni, Chloе и другие бренды показали джинсовые сарафаны на подиумах в лаконичных, "винтажных" и даже гламурных вариациях.

Идеально для жары

Укороченные или тонкие джинсовые сарафаны - отличный выбор для жарких дней, когда хочется минимум усилий и максимум эффекта.

Кристина Решетник задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)