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Головний хижак Антарктики: полярникам вдалося "спіймати" на відео хитрого крадія яєць пінгвінів

Неділя 11 лютого 2024 21:59
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Головний хижак Антарктики: полярникам вдалося "спіймати" на відео хитрого крадія яєць пінгвінів Хто краде яйця пінгвінів (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Поліна Іваненко

Полярники зі станції "Академік Вернадський" показали цікавого птаха - поморника. Його називають одним з головних хижаків Антарктики, а біологу Тарасу Перетятку вдалося зняти його на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Facebook станції "Вернадського".

Як поморник крав яйця пінгвінів

Так, неподалік Станції біологу вдалося зафільмувати цікавий момент: південнополярний поморник вкрав яйце в пінгвіна. Птах одразу почав його їсти.

"Нагадаємо, що поморники – одні з головних хижаків серед птахів Антарктики. Вони їдять рибу, криль та інших ракоподібних, падлину, плаценти тюленів, яйця та малюків морських пернатих, зокрема пінгвінів. Можуть займатися крадіжками з гнізд або навіть грабіжництвом: відбирають корм в бакланів та пінгвінів, коли ті повертаються з ним з океану", - розповіли полярники.

Біля станції "Вернадського" збільшується колонія субантарктичних пінгвінів, а тому і поморники почали з'являтися там частіше. Вони полюють спочатку на яйця, а потім ловлять мертвих або слабких маленьких пінгвінів.

"Ось так влаштована дика природа: щоб вижити в ній та вигодувати своїх нащадків, поморники змушені полювати на чужих малюків. Але цими, на перший погляд, жахливими діями вони насправді роблять велику послугу пінгвінам, підтримуючи їхню популяцію в здоровому стані. Крім того, вчать нерозважливих батьків бути пильним, а молодих пінгвінів – набувати навички групового відбиття атак хижих птахів", - пояснили біологи.

Раніше ми вже розповідали, що на станції "Вернадського" помітили рідкісне явище.

Окрім цього, нещодавно науковці показали тюленя, який "збирає в гарем до 100 самиць".

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