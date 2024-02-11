Главный хищник Антарктики: полярникам удалось "поймать" на видео хитрого вора яиц пингвинов

Полярники со станции "Академик Вернадский" показали интересную птицу - поморника. Его называют одним из главных хищников Антарктики, а биологу Тарасу Перетятко удалось снять его на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Facebook станции "Вернадского".

Как поморник воровал яйца пингвинов

Так, недалеко от Станции биологу удалось запечатлеть интересный момент: южнополярный поморник украл яйцо у пингвина. Птица сразу начала его есть.

"Напомним, что поморники - одни из главных хищников среди птиц Антарктики. Они едят рыбу, криль и других ракообразных, падаль, плаценты тюленей, яйца и малышей морских пернатых, в частности пингвинов. Могут заниматься воровством из гнезд или даже грабительством: отбирают корм у бакланов и пингвинов, когда те возвращаются с ним из океана", - рассказали полярники.

У станции "Вернадского" увеличивается колония субантарктических пингвинов, а потому и поморники стали появляться там чаще. Они охотятся сначала на яйца, а затем ловят мёртвых или слабых маленьких пингвинов.

"Вот так устроена дикая природа: чтобы выжить в ней и выкормить своих потомков, поморники вынуждены охотиться на чужих малышей. Но этими, на первый взгляд, ужасными действиями они действительно оказывают большую услугу пингвинам, поддерживая их популяцию в здоровом состоянии. Кроме того, учат безрассудных родителей быть бдительным, а молодых пингвинов - приобретать навыки группового отражения атак хищных птиц", - объяснили биологи.