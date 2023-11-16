Головні тренди зими 2024: Андре Тан назвав речі, які варто мати у гардеробі (фото)

Металік

За словами експерта, один із провідних стилів зими 2024 року - металік і металізовані тканини. До того ж цей тренд не тільки на цю зиму.

"Рекомендую додати до свого гардероба речі в відтінку металік", - каже Андре Тан.

Металік буде в тренді 2024 року (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Бордовий

Дизайнер зазначив, що інститут кольору Pantone обрав один із відтінків бордового - як найтрендовіший колір року.

Це рішення надихнуло багатьох дизайнерів, тому практично в кожній колекції, представленій на подіумах у Нью-Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі, можна побачити червоні та бордові акценти.

"Вони переважали в повних образах, надихали в окремих елементах та додавали шарм аксесуарам", - зазначив фахівець.

Бордовий буде в тренді 2024 року (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Акцентні плечі

Попри те, що структуровані плечі 80-х років виходять за межі часу, але зараз вони повертаються. Модельєр зазначив, що виглядає це дуже стильно та граціозно.

Масивні плечі, які присутні в сукнях, пальтах урочистого крою та светрах - виглядають дуже модно.

Акцентні плечі (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Волани, рюші та бахрома

Такі елементи вже мають "своє місце" в нових колекціях у сезоні зима 2024. Ці декоративні елементи додають вишуканості, романтики та грації в одяг, роблячи образи більш жіночними та стильними.

Які елементи в одязі роблять образ стильним (фото: instagram.com/andre_tan_official)

М'які та хутряні тканини

У сезоні зима 2024 трендовими стали пухнасті та м'які плащі, а також хутряна обробка.

"Зробіть акцент на тактильних речах, у яких можна відчути м'яку приємну фактуру. І, звісно, зігрітися в холоди", - радить Андре Тан.

М'які тканини будуть в моді 2024 року (фото: instagram.com/andre_tan_official)