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Андре Тан показав, як виглядати дуже дорого в простих речах: фотопідбірка

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Неділя 30 липня 2023 19:27
Андре Тан показав, як виглядати дуже дорого в простих речах: фотопідбірка Як виглядати дорого в стриманих речах (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Виглядати по-справжньому дорого можна в максимально простих речах: стриманих кольорах, без яскравих принтів і гігантських логотипів. Саме таким має бути стиль Old Money - "старі гроші" в перекладі українською.

Про те, як створити цей образ, розповів дизайнер Андре Тан на своїй сторінці в Instagram.

Що таке Old Money

Це - модний напрямок, головною фішкою якого є стриманість. Його головні принципи:

  • Ні яскравим кольорам - лише пастельні або глибокі відтінки
  • Ні великим логотипам - аристократи не хваляться своїм багатством за допомогою модних брендів
  • Ні змішанню стилів - перевагу слід віддавати класиці

Ключову роль в стилі Old Money відіграє якісна тканина. Твід, кашемір, шерсть - стане чудовим вибором. Дозволені принти - лаконічна смужка або горох.

Андре Тан показав, як виглядати дуже дорого в простих речах: фотопідбіркаАндре Тан показав, як виглядати дуже дорого в простих речах: фотопідбіркаАндре Тан показав, як виглядати дуже дорого в простих речах: фотопідбірка

Андре Тан показав, як виглядати дуже дорого в простих речах: фотопідбірка

Як скласти образ в стилі Old Money?

  • Визначте колірну гамму

В образах Old Money не змішують занадто багато відтінків. Краще віддавати перевагу світлій палітрі - це додасть вашому вигляду розкішності.

  • Уважно підбирайте фасони

Оверсайз і деталізація не підходять для стилю Old Money. Єдиний яскравий акцент, який можна собі дозволити - це міні-довжина. Але в такому випадку, вибір міні-наряду має бути урівноважений зі стриманим жакетом.

Андре Тан показав, як виглядати дуже дорого в простих речах: фотопідбіркаАндре Тан показав, як виглядати дуже дорого в простих речах: фотопідбіркаАндре Тан показав, як виглядати дуже дорого в простих речах: фотопідбіркаАндре Тан показав, як виглядати дуже дорого в простих речах: фотопідбірка

Ключовими гравцями стилю Old Money є класичні сорочки, брюки зі стрілками, футлярні сукні, джемпери та жилети з трикотажу.

  • Віддавайте перевагу щільним тканинам

Якщо ви обираєте тонкі сорочки або блузки, дбайте про те, щоб на них не було защіпок - будь-які неакуратності миттєво знецінюють ваш стиль.

Андре Тан показав, як виглядати дуже дорого в простих речах: фотопідбіркаАндре Тан показав, як виглядати дуже дорого в простих речах: фотопідбіркаАндре Тан показав, як виглядати дуже дорого в простих речах: фотопідбіркаАндре Тан показав, як виглядати дуже дорого в простих речах: фотопідбірка

Стиль Old Money (фото: instagram.com/andre_tan_official)

  • Обережно підбирайте аксесуари

Аксесуари краще підбирати в тон образу - тотал-луки прекрасно вписуються в стиль Old Money. Перлові прикраси, ободки та атласні резинки для волосся допоможуть створити стильний акцент.

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