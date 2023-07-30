Андре Тан показав, як виглядати дуже дорого в простих речах: фотопідбірка

Виглядати по-справжньому дорого можна в максимально простих речах: стриманих кольорах, без яскравих принтів і гігантських логотипів. Саме таким має бути стиль Old Money - "старі гроші" в перекладі українською.

Про те, як створити цей образ, розповів дизайнер Андре Тан на своїй сторінці в Instagram .

Що таке Old Money

Це - модний напрямок, головною фішкою якого є стриманість. Його головні принципи:

Ні яскравим кольорам - лише пастельні або глибокі відтінки

Ні великим логотипам - аристократи не хваляться своїм багатством за допомогою модних брендів

Ні змішанню стилів - перевагу слід віддавати класиці

Ключову роль в стилі Old Money відіграє якісна тканина. Твід, кашемір, шерсть - стане чудовим вибором. Дозволені принти - лаконічна смужка або горох.

Як скласти образ в стилі Old Money?

Визначте колірну гамму

В образах Old Money не змішують занадто багато відтінків. Краще віддавати перевагу світлій палітрі - це додасть вашому вигляду розкішності.

Уважно підбирайте фасони

Оверсайз і деталізація не підходять для стилю Old Money. Єдиний яскравий акцент, який можна собі дозволити - це міні-довжина. Але в такому випадку, вибір міні-наряду має бути урівноважений зі стриманим жакетом.

Ключовими гравцями стилю Old Money є класичні сорочки, брюки зі стрілками, футлярні сукні, джемпери та жилети з трикотажу.

Віддавайте перевагу щільним тканинам

Якщо ви обираєте тонкі сорочки або блузки, дбайте про те, щоб на них не було защіпок - будь-які неакуратності миттєво знецінюють ваш стиль.

Стиль Old Money (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Обережно підбирайте аксесуари

Аксесуари краще підбирати в тон образу - тотал-луки прекрасно вписуються в стиль Old Money. Перлові прикраси, ободки та атласні резинки для волосся допоможуть створити стильний акцент.