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Андре Тан показав наймодніші кольори 2024 року в одязі

Вівторок 07 листопада 2023 18:22
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Андре Тан показав наймодніші кольори 2024 року в одязі Андре Тан назвав модні кольори 2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Щороку інститут кольорів Pantone оголошує список трендових кольорів, за якими активно стежать дизайнери та виробники одягу, щоб не відставати і бути затребуваними кожного сезону.

Про те, які кольори будуть модними у 2024 році, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Андре Тана в Instagram.

Андре Тан розповів, які кольори будуть модними у 2024 році

Дизайнер зауважив, що Pantone вже опублікував добірку модних кольорів 2024 року на основі останніх показів у Нью-Йорку.

"Кольори можуть покращити чи погіршити настрій, здатні зачарувати нас і навіть можуть маніпулювати нашою свідомістю та поведінкою", - розповів цікавий факт дизайнер.

Також він додав, що було створено цілий інститут кольору - дослідницький центр компанії Pantone, який займається експериментальною роботою з кольором та визначає його вплив на моду, дизайн, інтер'єр, рекламу та кіно.

Андре Тан показав наймодніші кольори 2024 року в одязі

Cкриншот

"Навесні, як завжди, нам показують багато кольору, на відміну від насичених теплих кольорів осінньо-зимового сезону. Осінню 2023 року нам показували багато чорного, тому весна 2024 року, на контрасті, яскрава та жвава, багато чистого, відкритого кольору”, - розповів Тан.

Після свого короткого введення у світ кольорів 2024 року модельєр перелічив повний список з оригінальними назвами та розшифрував їх так, щоб зрозуміли підписники.

Кольори 2024:

  • roibos tea - червоно-коричневий
  • desert flower - квітка пустелі - ніжний лосось
  • watercress - кресс-салат
  • marlin - теплий синій колір тропічного океану
  • chambray blue - синій шамбре - блакитний зі слідом сірого, дуже гарний
  • mushroom - класичний благородний відтінок, нейтральний і теплий
  • orangeade - оранжад - ніжно-червоно-помаранчевий
  • mint - м’ята
  • lemon drop - лимонний льодяник, дуже класний акцентний колір

Андре зауважив, що йому подобається ця палітра. І, як завжди, всі ці кольори чудово поєднуються між собою.

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