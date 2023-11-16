Главные тренды зимы 2024: Андре Тан назвал вещи, которые стоит иметь в гардеробе (фото)

В современном мире мода стремительно развивается, но иногда возвращается в свое прошлое. Зима приближается, поэтому самое время узнать главные тренды этого сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram известного украинского дизайнера Антре Тана.
По словам эксперта, один из ведущих стилей зимы 2024 года - металлик и металлизированные ткани. К тому же, этот тренд не только на эту зиму.
"Рекомендую добавить в свой гардероб вещи в оттенке металлик", - говорит Андре Тан.
Дизайнер отметил, что институт цвета Pantone выбрал один из оттенков бордового - как самый трендовый цвет года.
Это решение вдохновило многих дизайнеров, поэтому практически в каждой коллекции, представленной на подиумах в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже, можно увидеть красные и бордовые акценты.
"Они преобладали в полных образах, вдохновляли в отдельных элементах и придавали шарм аксессуарам", - отметил специалист.
Несмотря на то, что структурированные плечи 80-х годов выходят за пределы времени, но сейчас они возвращаются. Модельер отметил, что выглядит очень стильно и грациозно.
Массивные плечи, которые присутствуют в платьях, пальто торжественного кроя и свитерах - выглядят очень модно.
Такие элементы уже имеют "свое место" в новых коллекциях в сезоне зима 2024. Эти декоративные элементы придают изысканность, романтику и грацию в одежду, делая образы более женственными и стильными.
В сезоне зима 2024 года трендовыми стали пушистые и мягкие плащи, а также меховая отделка.
"Сделайте акцент на тактильных вещах, в которых можно почувствовать мягкую приятную фактуру. И, конечно, согреться в холода", - советует Андре Тан.
Мягкие ткани будут в моде 2024 года (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Ранее Андре Тан показывал самые модные цвета 2024 года в одежде.
Также читайте, как выглядеть очень дорого в простых вещах.