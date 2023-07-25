Головні помилки в догляді за орхідеєю, які точно її вб'ють

Пряме сонячне світло

Якщо цього не робити, то рослина буде швидко втрачати вологу та свій красивий, яскравий колір.

Недостатній або надмірний полив

половину або навіть на третину вазу водою та поставте туди рослини.

Оскільки орхідеї люблять високу вологість, для них ідеальним місцем є ванна кімната.

Також бажано, щоб у ванній було хороше освітлення, а не темрява.

До того ж як варіант можна спробувати зволожувач повітря, який також буде корисний для рослини.