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Головні помилки в догляді за орхідеєю, які точно її вб'ють

Як не можна доглядати за орхідеєю (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Орхідея насправді простіша в догляді, ніж хтось може подумати. Однак й тут є багато нюансів, які слід враховувати, щоб не вбити красуню.

Про те, який догляд може загубити квітку, розповіли в популярному британському виданні Express.

Пряме сонячне світло

Якщо цього не робити, то рослина буде швидко втрачати вологу та свій красивий, яскравий колір.

Недостатній або надмірний полив

половину або навіть на третину вазу водою та поставте туди рослини.

Оскільки орхідеї люблять високу вологість, для них ідеальним місцем є ванна кімната.

Також бажано, щоб у ванній було хороше освітлення, а не темрява.

До того ж як варіант можна спробувати зволожувач повітря, який також буде корисний для рослини.

Раніше ми писали про те, чим підживити помідори, щоб отримати щедрий урожай.

Також читайте, які кімнатні рослини можна поставити вдома і будуть цвісти цілий рік.

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