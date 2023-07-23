Підживіть помідори цими добривами і точно отримаєте щедрий урожай: народні засоби

У липні дуже важливо підживити помідори, адже від цього залежить, наскільки щедрий урожай ви отримаєте. При цьому потрібно вибрати не лише правильне добриво, а й дотриматися певних рекомендацій щодо його внесення.

Коли і як підживити помідори

Догляд за томатами в липні - це поливи, підживлення, розпушування ґрунту, пасинкування і формування кущів, захист від хвороб і шкідників. Догляд в липні спрямований на те, щоб рослини продовжували цвісти, зав'язали якомога більше плодів і довели до дозрівання вже сформовані плоди.

"Липнева підгодівля - одна з найважливіших. Якщо в цей період помідори не отримують достатньо поживних речовин, сформується багато пустоцвіту, а плоди, якщо і будуть, то невеликими. Тому, щойно на томатах з'являються бутони та квіти, потрібно підгодувати помідори фосфорно-калійними добривами", - пояснює городниця.

Підживлювати томати можна поливанням або оприскуванням. Це потрібно робити ввечері, коли спека спадає, або вранці в похмурий день.

"Якщо сонце сильно припікає, рідина просто випарується, а на листках може з'явитися опік. Проміжок між двома підгодівлями повинен бути не менш як тиждень. Хоча краще буде, якщо він складе близько двох тижнів", - каже господиня.

Чим найкраще підживити помідори

"Якщо ґрунт не дуже родючий, то можна використовувати мінеральні добрива. Тоді ви знатимете, що помідори отримають все, що їм потрібно. Якщо на грядках у вас чорнозем, то варто підживити органічними добривами", - каже городниця.

Радить взяти 5 г монофосфату калію й розвести у 10 л води, а тоді полити під корінь рослини на зволожений ґрунт. Достатньо 0,5 -1 л під кущ.

Також можна застосувати суперфосфат - 1 ст. л. речовини потрібно розвести у 1 л гарячої води, а тоді розчинити у 10 л води й полити помідори.

Деревний попіл можна розсипати під кущ на политу землю. Він теж гарно підживлює томати.

Якщо помітили, що листя на помідорах скручується, то їм може не вистачати вологи. Треба добре полити рослини, бо через посуху у них виникає брак кальцію. У цьому випадки розведіть 1 ст. л. кальцієвої селітри на відро води, а тоді полийте по 1 л під кущ.

Також помідори добре підживлювати настоєм кропиви. Зелень на кілька днів залийте водою, щоб почалося бродіння. Тоді в 1 л цієї речовини дайте 1 ст. л. кальцієвої селітри, а тоді розчиніть це у 10 л води й полийте помідори.

Ще один рецепт добрива - на 2 л молочної сироватки дайте 8 л води, 1 ст. л. просіяного попелу й 15 крапель йоду. Цим розчином обприскайте томати. Можна ще додати трішки рідкого мила, або натертого господарського. Така обробка є і гарним підживлення, і ефективною профілактикою хвороб та грибків.