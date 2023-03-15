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Ці кімнатні рослини будуть цвісти цілий рік: що можна поставити вдома

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Середа 15 березня 2023 16:33
Ці кімнатні рослини будуть цвісти цілий рік: що можна поставити вдома Які рослини в будинку будуть цвісти постійно (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Кімнатні рослини створюють приємну та здорову атмосферу, а ще чудово прикрашають інтер'єр та додають позитивного настрою. Ще рослини допомагають очищати приміщення від шкідливих речовин, насичують кімнати киснем. І багато хто хоче поставити вдома ті рослини, які цвітуть часто або цілий рік.

Які рослини цвітуть цілий рік і їх можна поставити у квартирі, розповіли в Jou-Pup.

Герань

Це класична рослина для тримання вдома. Вона цвіте всю весну, літо та осінь. А при ретельному догляді дає квіти навіть узимку. Герань невибаглива у догляді та любить яскраві сонячні місця.

Ці кімнатні рослини будуть цвісти цілий рік: що можна поставити вдома

Герань. Фото: freepik.com

Азалія

Це красива рослина, з рясним цвітінням. Азалія показує свої квіточки навесні та влітку, але при правильному догляді може цвісти також восени та взимку. Ця рослина любить яскраві та світлі місця, а також регулярний полив.

Ці кімнатні рослини будуть цвісти цілий рік: що можна поставити вдома

Азалія. Фото: freepik.com

Фіалка

Невелика рослина з дуже гарними кольорами різних відтінків. Фіалка цвіте цілий рік і не потребує особливого догляду. Ця квітка любить світло, але не переносить пряме сонячне проміння.

Ці кімнатні рослини будуть цвісти цілий рік: що можна поставити вдома

Фіалки Фото: freepik.com

Хризантема

Велика і яскрава квітка, яка цвіте восени та взимку. Хризантема любить яскраве світло та регулярний полив.

Ці кімнатні рослини будуть цвісти цілий рік: що можна поставити вдома

Хризантеми. Фото: freepik.com

Бегонія

Приємна рослина з гарними відтінками квітів – палітра дуже велика. Бегонія кольору цілий рік і не особливо вибаглива у догляді. Вашій рослині потрібне місце з гарним освітленням та регулярний полив.

Ці кімнатні рослини будуть цвісти цілий рік: що можна поставити вдома

Бегонія. Фото: freepik.com

Цикламен

Рослина з кольорами різних відтінків. Цвіте взимку та навесні, іноді продовжує цвітіння до літа. Цикламени люблять прохолодні місця та регулярний полив/

Ці кімнатні рослини будуть цвісти цілий рік: що можна поставити вдомаЦикламен. Фото: freepik.com

До речі, раніше ми писали про те, як зрозуміти, що кімнатна рослина стоїть на "неправильному місці".

А ще розповідали про те, чому в'януть квіти у горщиках та що можна з цим зробити.

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