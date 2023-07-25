Главные ошибки в уходе за орхидеей, которые точно ее убьют

Прямой солнечный свет

Если этого не делать, растение будет быстро терять влагу и свой красивый, яркий цвет.

Недостаточный или чрезмерный полив

половину или даже на треть вазу водой и поставьте туда растение.

Поскольку орхидеи любят высокую влажность, для них идеальным местом является ванная.

Также желательно, чтобы в ванной было хорошее освещение, а не темнота.

К тому же, как вариант можно попробовать увлажнитель воздуха, который также будет полезен для растения.