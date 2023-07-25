Главные ошибки в уходе за орхидеей, которые точно ее убьют

Орхидея на самом деле проще в уходе, чем кто-то может подумать. Однако и здесь есть много нюансов, которые следует учитывать, чтобы не убить красавицу.
О том, какой уход может погубить цветок, рассказали в популярном британском издании Express.
Если этого не делать, растение будет быстро терять влагу и свой красивый, яркий цвет.
половину или даже на треть вазу водой и поставьте туда растение.
Поскольку орхидеи любят высокую влажность, для них идеальным местом является ванная.
Также желательно, чтобы в ванной было хорошее освещение, а не темнота.
К тому же, как вариант можно попробовать увлажнитель воздуха, который также будет полезен для растения.
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