ua en ru
Сб, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Головні модні тренди на 2025 рік: як виглядають актуальні кольори та фасони

Субота 04 січня 2025 07:15
UA EN RU
Головні модні тренди на 2025 рік: як виглядають актуальні кольори та фасони Модний одяг та аксесуари на 2025 рік (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Мода 2025 року обіцяє бути яскравою, різноманітною та орієнтованою на екологічні та технологічні зміни. У 2025 році ми побачимо як нові тенденції, так і повернення старих стилів із сучасною інтерпретацією.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти про трендові речі та аксесуари на 2025 рік.

Величезні сумки

У 2025 році сумки великого розміру будуть не тільки стильними, але й практичними. Вони стануть ідеальним варіантом для активних людей, яким потрібно носити з собою безліч речей, включно з ноутбуком, документами, косметикою та іншими аксесуарами.

У 2025 році велику популярність матимуть великі сумки з чистими, лаконічними лініями та мінімалістичним дизайном зі шкіри, еко-шкіри або замші.

Головні модні тренди на 2025 рік: як виглядають актуальні кольори та фасони

Великі сумки будуть у тренді 2025 року (фото: instagram.com/immegii)

Спідниці довжиною до коліна в стилі 90-х

Натхненні модою 90-х, спідниці до коліна у 2025 році часто матимуть прості та стримані форми. Це можуть бути прямі або злегка розкльошені моделі з мінімальними декоративними елементами.

Кольорова палітра буде різноманітною, але краще обирати нейтральні відтінки (чорний, сірий, бежевий) або пастельні тони, що робить такі спідниці універсальними для різних образів.

Головні модні тренди на 2025 рік: як виглядають актуальні кольори та фасони

Спідниці в стилі 90-х (фото: instagram.com/sylviemus_)

Чоловічий стиль

Чоловічий стиль у жіночій моді - один з найяскравіших і найактуальніших трендів на 2025 рік. Цей напрямок продовжує розвиватися, даючи змогу жінкам використовувати елементи традиційного чоловічого гардероба, щоб створити потужні, стильні та впевнені образи.

У 2025 році елементи чоловічого стилю в жіночій моді поєднуватимуться з жіночністю, створюючи баланс між строгістю і м'якістю. Це можуть бути костюми, оversize-образи, жилети, штани, сорочки з коміром, краватки, грубі черевики та аксесуари.

Головні модні тренди на 2025 рік: як виглядають актуальні кольори та фасони

Чоловічий стиль у тренді (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_)

Черевики з шерпи

Шерпа - це штучний матеріал, який імітує текстуру овечої вовни. Він м'який, теплий і легкий, що робить його ідеальним для зимового взуття.

Часто шерпу використовують для внутрішнього оздоблення черевиків, що допомагає зберегти тепло і комфорт за низьких температур. Зовнішня сторона черевиків може бути виконана зі шкіри, замші або водовідштовхувальних тканин, а внутрішнє оздоблення - з шерпи, щоб забезпечити додаткову теплоізоляцію.

Головні модні тренди на 2025 рік: як виглядають актуальні кольори та фасони

Черевики з шерпи (фото: instagram.com/kenzasmg)

Смужка

Смужка - це один з найпопулярніших і найуніверсальніших трендів у моді, який продовжить бути актуальним у 2025 році. Цей класичний принт буде представлений у найрізноманітніших варіантах і використовуватиметься в найрізноманітніших стилістичних рішеннях.

Вертикальні смужки, як і раніше, залишаються в моді. Вони можуть бути як класичними чорно-білими, так і з більш незвичними поєднаннями кольорів. Вертикальна смужка допомагає візуально подовжити фігуру, що робить її популярною у штанах, сукнях, костюмах і навіть у светрах. У 2025 році такі смужки будуть використовуватися в одязі для створення витончених і елегантних образів.

Головні модні тренди на 2025 рік: як виглядають актуальні кольори та фасони

Принт зі смужкою в тренді (фото: instagram.com/nnennaechem)

Коричневий тотал лук

Як відомо, коричневий відтінок продовжує залишатися в трендах з 2024 року. У коричневому тотал луку важлива гра відтінків. Не варто обмежуватися тільки одним тоном, можна поєднувати кілька відтінків коричневого - від світлого бежевого і карамельного до темного шоколадного і теракотового. Це додасть глибини образу, зберігаючи при цьому його цілісність.

Коричневий колір має чудовий вигляд у різних тканинах, і гра текстур буде важливим елементом створення успішного тотал лука. Наприклад, шкіряна куртка в поєднанні з кашеміровим светром, твідовими штанами та замшевими черевиками створить стильний і гармонійний образ. Використання різних текстур допоможе уникнути одноманітності та зробить образ більш багатошаровим.

Головні модні тренди на 2025 рік: як виглядають актуальні кольори та фасони

Образ у коричневих відтінках (фото: instagram.com/borislavasekova)

Яскраві колготки та шкарпетки

Кольорові колготки - це тренд, який знову повертається на модні подіуми, і у 2025 році їх використовуватимуть для створення яскравих і сміливих образів.

Червоні, сині, фуксія - такі яскраві відтінки не тільки привертатимуть увагу, а й додадуть свіжості будь-якому вбранню. Наприклад, червоні колготки ідеально пасуватимуть до чорної сукні, брючного костюма або темних джинсів.

Головні модні тренди на 2025 рік: як виглядають актуальні кольори та фасони

Акцент у вигляді яскравих колгот (фото: instagram.com/alexisforeman)

Раніше стилістка розповіла, який одяг більше пасує жінкам із пишними формами.

Також почитайте про 5 наймодніших стрижок 2025 року, які перетворять вас на зірку Голлівуду.

Для написання матеріалу були використані сторінки в Instagram: Magdalena Maria Gontarz, Sylvie Mus, Jeanette, Kenza Sadoun el Glaoui, NNENNA, Borislava Sekova, Alexis Foreman.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
NEWS
Бої на сході: росіяни знищили українські позиції у районі Часового Яру та Торецька
Бої на сході: росіяни знищили українські позиції у районі Часового Яру та Торецька