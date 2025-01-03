Штани кльош і вертикальні акценти: стилістка розповіла, який одяг найбільше пасує жінкам із пишними формами

Для жінок з пишними формами важливо обирати одяг, який підкреслить переваги фігури, створить гармонійний силует і при цьому забезпечить комфорт. Крім того, одяг має бути не тільки стильним, а й пасувати саме вам, підкреслюючи вашу індивідуальність.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію стилістки Олени Шевченко вирішило розповісти, який одяг необхідно вибрати, щоб скорегувати об'ємні стегна.

"Я щиро вірю, що ти досягнеш форми своєї мрії. Але поки покажу кілька простих прийомів, як збалансувати соковиті стегна і виглядати шикарно вже зараз", - зазначила у своїй публікації Шевченко.

Як скорегувати об'ємні стегна:

Висока посадка. Вона подовжить ноги і створить гармонійний силует.

Взуття в колір низу. Світлі штани - світле взуття, темні штани - темне взуття. Це подовжить ноги.

Трохи повітря між стегнами і штанами. Щільна посадка = акцент на об'ємі.

Штани кльош або помірний об'єм. Уникай вузьких штанів, щоб ніжки виглядали довшими.

Вертикальні акценти. Смуги, шви або декоративні деталі - твої союзники у витягуванні силуету.

Повноцінна довжина штанів. Укорочені моделі візуально вкорочують ноги.

Як ще можна замаскувати великі стегна

Сукня на запах

Сукня на запах підходить для фігури будь-якого типу, але особливо ефектний вигляд має на пишних формах. V-подібний виріз подовжує шию і підкреслює груди, а регульований пояс забезпечує ідеальну індивідуальну посадку. Стилісти радять обирати однотонні сукні або більш ніжні принти, хвилясті та "дихаючі" тканини. Створюючи святковий образ, додайте ефектні сережки, які ненав'язливо привернуть увагу до вирізу.

Сукня із запахом (фото: instagram.com/stylemecurvy)

Фасони верхнього одягу

Прямі або приталені жакети - такі моделі створюють структуру і візуально зменшують об'єми.

Куртки та пальта з поясом - створюють витончений силует, не приховуючи форму.

Довгі кардигани або пальта - вони мають бути прямими або злегка приталеними, але не надто обтягуючими.

Верхній одяг (фото: instagram.com/stylemecurvy)

Спідниця-трапеція

Спідниці трапецієподібного силуету відмінно підходять власницям пишних форм і широких стегон. Вони плавно розширюються від талії, підкреслюють її та невимушено ковзають по стегнах. Такі спідниці створюють збалансований силует, якщо поєднувати їх із укороченими светрами, взуттям на масивній платформі або ботильйонами на товстих підборах. Такі спідниці бувають різної довжини: деякі доходять до середини стегна, а інші опускаються трохи нижче коліна, тож ви можете поекспериментувати з різними варіантами, доки не знайдете оптимальний для своєї фігури.