Главные модные тренды на 2025 год: как выглядят актуальные цвета и фасоны

Мода 2025 года обещает быть яркой, разнообразной и ориентированной на экологические и технологические изменения. В 2025 году мы увидим как новые тенденции, так и возвращение старых стилей с современной интерпретацией.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать о трендовых вещах и аксессуарах на 2025 год.

Огромные сумки

В 2025 году сумки большого размера будут не только стильными, но и практичными. Они станут идеальным вариантом для активных людей, которым нужно носить с собой множество вещей, включая ноутбук, документы, косметику и другие аксессуары.

В 2025 году большую популярность будут иметь большие сумки с чистыми, лаконичными линиями и минималистичным дизайном из кожи, эко-кожи или замши.

Большие сумки будут в тренде в 2025 (фото: instagram.com/immegii)

Юбки длиной до колена в стиле 90-х

Вдохновленные модой 90-х, юбки до колена в 2025 году часто будут иметь простые и сдержанные формы. Это могут быть прямые или слегка расклешенные модели с минимальными декоративными элементами.

Цветовая палитра будет разнообразной, но лучше выбирать нейтральные оттенки (черный, серый, бежевый) или пастельные тона, что делает такие юбки универсальными для разных образов.

Юбки в стиле 90-х (фото: instagram.com/sylviemus_)

Мужской стиль

Мужской стиль в женской моде - один из самых ярких и актуальных трендов на 2025 год. Это направление продолжает развиваться, позволяя женщинам использовать элементы традиционного мужского гардероба, чтобы создать мощные, стильные и уверенные образы.

В 2025 году элементы мужского стиля в женской моде будут сочетаться с женственностью, создавая баланс между строгостью и мягкостью. Это могут быть костюмы, оversize-образы, жилеты, брюки, рубашки с воротником, галстуки, грубые ботинки и аксессуары.

Мужской стиль в тренде (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_)

Ботинки из шерпы

Шерпа - это искусственный материал, который имитирует текстуру овечьей шерсти. Он мягкий, теплый и легкий, что делает его идеальным для зимней обуви.

Часто шерпу используют для внутренней отделки ботинок, что помогает сохранить тепло и комфорт при низких температурах. Внешняя сторона ботинок может быть выполнена из кожи, замши или водоотталкивающих тканей, а внутренняя отделка - из шерпы, чтобы обеспечить дополнительную теплоизоляцию.

Ботинки из шерпы (фото: instagram.com/kenzasmg)

Полоска

Полоска - это один из самых популярных и универсальных трендов в моде, который продолжит быть актуальным в 2025 году. Этот классический принт будет представлен в самых разных вариантах и будет использоваться в самых различных стилистических решениях.

Вертикальные полоски по-прежнему остаются в моде. Они могут быть как классическими черно-белыми, так и более необычными сочетаниями цветов. Вертикальная полоска помогает визуально удлинить фигуру, что делает её популярной в брюках, платьях, костюмах и даже в свитерах. В 2025 году такие полоски будут использоваться в одежде для создания утонченных и элегантных образов.

Принт с полоской в тренде (фото: instagram.com/nnennaechem)

Коричневый тотал лук

Как известно, коричневый оттенок продолжает оставаться в трендах с 2024 года. В коричневом тотал луке важна игра оттенков. Не стоит ограничиваться только одним тоном, можно сочетать несколько оттенков коричневого - от светлого бежевого и карамельного до темного шоколадного и терракотового. Это добавит глубины образу, сохраняя при этом его целостность.

Коричневый цвет прекрасно смотрится в разных тканях, и игра текстур будет важным элементом создания успешного тотал лука. Например, кожаная куртка в сочетании с кашемировым свитером, твидовыми брюками и замшевыми ботинками создаст стильный и гармоничный образ. Использование различных текстур поможет избежать однообразия и сделает образ более многослойным.

Образ в коричневых оттенках (фото: instagram.com/borislavasekova)

Яркие колготы и носки

Цветные колготки - это тренд, который снова возвращается на модные подиумы, и в 2025 году они будут использоваться для создания ярких и смелых образов.

Красные, синие, фуксия - такие яркие оттенки будут не только привлекать внимание, но и придадут свежесть любому наряду. Например, красные колготки идеально подойдут к черному платью, брючному костюму или темным джинсам.

Акцент в виде ярких колгот (фото: instagram.com/alexisforeman)