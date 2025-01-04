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Главные модные тренды на 2025 год: как выглядят актуальные цвета и фасоны

Суббота 04 января 2025 07:15
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Главные модные тренды на 2025 год: как выглядят актуальные цвета и фасоны Модная одежда и аксессуары на 2025 год (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Мода 2025 года обещает быть яркой, разнообразной и ориентированной на экологические и технологические изменения. В 2025 году мы увидим как новые тенденции, так и возвращение старых стилей с современной интерпретацией.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать о трендовых вещах и аксессуарах на 2025 год.

Огромные сумки

В 2025 году сумки большого размера будут не только стильными, но и практичными. Они станут идеальным вариантом для активных людей, которым нужно носить с собой множество вещей, включая ноутбук, документы, косметику и другие аксессуары.

В 2025 году большую популярность будут иметь большие сумки с чистыми, лаконичными линиями и минималистичным дизайном из кожи, эко-кожи или замши.

Главные модные тренды на 2025 год: как выглядят актуальные цвета и фасоны

Большие сумки будут в тренде в 2025 (фото: instagram.com/immegii)

Юбки длиной до колена в стиле 90-х

Вдохновленные модой 90-х, юбки до колена в 2025 году часто будут иметь простые и сдержанные формы. Это могут быть прямые или слегка расклешенные модели с минимальными декоративными элементами.

Цветовая палитра будет разнообразной, но лучше выбирать нейтральные оттенки (черный, серый, бежевый) или пастельные тона, что делает такие юбки универсальными для разных образов.

Главные модные тренды на 2025 год: как выглядят актуальные цвета и фасоны

Юбки в стиле 90-х (фото: instagram.com/sylviemus_)

Мужской стиль

Мужской стиль в женской моде - один из самых ярких и актуальных трендов на 2025 год. Это направление продолжает развиваться, позволяя женщинам использовать элементы традиционного мужского гардероба, чтобы создать мощные, стильные и уверенные образы.

В 2025 году элементы мужского стиля в женской моде будут сочетаться с женственностью, создавая баланс между строгостью и мягкостью. Это могут быть костюмы, оversize-образы, жилеты, брюки, рубашки с воротником, галстуки, грубые ботинки и аксессуары.

Главные модные тренды на 2025 год: как выглядят актуальные цвета и фасоны

Мужской стиль в тренде (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_)

Ботинки из шерпы

Шерпа - это искусственный материал, который имитирует текстуру овечьей шерсти. Он мягкий, теплый и легкий, что делает его идеальным для зимней обуви.

Часто шерпу используют для внутренней отделки ботинок, что помогает сохранить тепло и комфорт при низких температурах. Внешняя сторона ботинок может быть выполнена из кожи, замши или водоотталкивающих тканей, а внутренняя отделка - из шерпы, чтобы обеспечить дополнительную теплоизоляцию.

Главные модные тренды на 2025 год: как выглядят актуальные цвета и фасоны

Ботинки из шерпы (фото: instagram.com/kenzasmg)

Полоска

Полоска - это один из самых популярных и универсальных трендов в моде, который продолжит быть актуальным в 2025 году. Этот классический принт будет представлен в самых разных вариантах и будет использоваться в самых различных стилистических решениях.

Вертикальные полоски по-прежнему остаются в моде. Они могут быть как классическими черно-белыми, так и более необычными сочетаниями цветов. Вертикальная полоска помогает визуально удлинить фигуру, что делает её популярной в брюках, платьях, костюмах и даже в свитерах. В 2025 году такие полоски будут использоваться в одежде для создания утонченных и элегантных образов.

Главные модные тренды на 2025 год: как выглядят актуальные цвета и фасоны

Принт с полоской в тренде (фото: instagram.com/nnennaechem)

Коричневый тотал лук

Как известно, коричневый оттенок продолжает оставаться в трендах с 2024 года. В коричневом тотал луке важна игра оттенков. Не стоит ограничиваться только одним тоном, можно сочетать несколько оттенков коричневого - от светлого бежевого и карамельного до темного шоколадного и терракотового. Это добавит глубины образу, сохраняя при этом его целостность.

Коричневый цвет прекрасно смотрится в разных тканях, и игра текстур будет важным элементом создания успешного тотал лука. Например, кожаная куртка в сочетании с кашемировым свитером, твидовыми брюками и замшевыми ботинками создаст стильный и гармоничный образ. Использование различных текстур поможет избежать однообразия и сделает образ более многослойным.

Главные модные тренды на 2025 год: как выглядят актуальные цвета и фасоны

Образ в коричневых оттенках (фото: instagram.com/borislavasekova)

Яркие колготы и носки

Цветные колготки - это тренд, который снова возвращается на модные подиумы, и в 2025 году они будут использоваться для создания ярких и смелых образов.

Красные, синие, фуксия - такие яркие оттенки будут не только привлекать внимание, но и придадут свежесть любому наряду. Например, красные колготки идеально подойдут к черному платью, брючному костюму или темным джинсам.

Главные модные тренды на 2025 год: как выглядят актуальные цвета и фасоны

Акцент в виде ярких колгот (фото: instagram.com/alexisforeman)

Ранее стилист рассказала, какая одежда больше подходит женщинам с пышными формами.

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Для написания материала были использованы страницы в Instagram: Magdalena Maria Gontarz, Sylvie Mus, Jeanette, Kenza Sadoun el Glaoui, NNENNA, Borislava Sekova, Alexis Foreman.

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