Головні антитренди цієї весни. 5 речей, про які слід забути, адже вони видають несмак

Тренди швидко змінюються, а тому стежити за всім, що зараз в моді, буває нелегко. Набагато простіше знати, які речі вже не варто носити, адже їх "викреслили" зі списку стильних.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні антитренди цієї весни, які видають несмак.
Деякий одяг швидко втрачає актуальність. Тому якщо ви вирішили перебирати гардероб або ж плануєте купувати нові речі - просто дізнайтеся про те, що вже точно не в моді.
Обтислий силует поступається місцем вільним і розслабленим формам. У моді - широкі штани, "банани" та джинси прямого крою. Якщо важко розпрощатися з обтислими моделями, обирайте хоча б ті, що не надто щільно облягають ногу.
Речі, повністю вкриті логотипами, виглядають вже не розкішно, а нестильно. У 2025-му набагато ефектніший вигляд матимуть мінімалістичні образи з витонченими акцентами, а не великі принти з назвами брендів на всій поверхні одягу.
Головні антитренди весни (скріншот)
Яскраві "кислотні" відтінки поступаються місцем глибоким природним кольорам: темно-зеленому, бордовому, шоколадному. Якщо є вам хочеться додати яскравості, то краще зробити це аксесуарами або деталями, а не тотал-неон образами.
Взуття, яке ще донедавна захоплювало подіуми, поступається місцем більш зручним варіантам. Стильні лофери, балетки та ботильйони на невисокому підборі тепер стали головним трендом.
Стрази, обтислі силуети, надмірний гламур - все це залишається у минулому. 2025 рік диктує моду на природність, легкість і комфорт. Замість речей, які виглядають занадто пафосно, обирайте лаконічні, але виразні образи.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Gazeta.pl, Vogue.