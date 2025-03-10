Главные антитренды этой весны. 5 вещей, о которых следует забыть, ведь они выдают безвкусицу

Тренды быстро меняются, а потому следить за всем, что сейчас в моде, бывает нелегко. Гораздо проще знать, какие вещи уже не стоит носить, ведь их "вычеркнули" из списка стильных.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных антитрендах этой весны, которые выдают безвкусицу.
Некоторая одежда быстро теряет актуальность. Поэтому если вы решили перебирать гардероб или же планируете покупать новые вещи - просто узнайте о том, что уже точно не в моде.
Облегающий силуэт уступает место свободным и расслабленным формам. В моде - широкие брюки, "бананы" и джинсы прямого кроя. Если трудно распрощаться с обтягивающими моделями, выбирайте хотя бы те, которые не слишком плотно обжимают ногу.
Вещи, полностью покрытые логотипами, выглядят уже не роскошно, а нестильно. В 2025-м гораздо эффектнее будут смотреться минималистичные образы с изящными акцентами, а не крупные принты с названиями брендов на всей поверхности одежды.
Главные антитренды весны (скриншот)
Яркие "кислотные" оттенки уступают место глубоким природным цветам: темно-зеленому, бордовому, шоколадному. Если есть вам хочется добавить яркости, то лучше сделать это аксессуарами или деталями, а не тотал-неон образами.
Обувь, которая еще недавно захватывала подиумы, уступает место более удобным вариантам. Стильные лоферы, балетки и ботильоны на невысоком каблуке теперь стали главным трендом.
Стразы, облегающие силуэты, чрезмерный гламур - все это остается в прошлом. 2025 год диктует моду на естественность, легкость и комфорт. Вместо вещей, которые выглядят слишком пафосно, выбирайте лаконичные, но выразительные образы.
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При создании материала были использованы источники: Gazeta.pl, Vogue.