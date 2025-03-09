Новинки манікюру на весну: які дизайни вибрати в березні 2025 року

Весна 2025 року приносить із собою нові та яскраві тренди у світі манікюру, які не тільки піднімуть настрій, а й додадуть свіжості вашому образу. Цього сезону дизайнери пропонують експерименти з квітами, текстурами та об'ємними елементами, створюючи незвичайні та стильні дизайни.

Манікюр "оксамитове скло" і квіткові мотиви

Як відомо, дизайн "оксамитове скло" об'єднує в собі два найбільш заворожливі тренди в царині нігтів - мерехтливий, магнітний оксамитовий лак і глянсове, схоже на скло покриття. А навесні цей тренд можна доповнити зображеннями квітів, сухоцвітами ж об'ємними малюнками, а також намистинами або стразами.



Трендовий манікюр на весну 2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)

Манікюр з аурою

Манікюр з аурою - це один з найцікавіших і найкреативніших трендів у манікюрі, який буде актуальним у 2025 році. Він являє собою ефект на нігтях, що нагадує світіння або ореол навколо нігтя. Це може бути як плавний перехід кольорів, так і використання особливих технік для створення враження світіння. Такий нейл-арт надає образу магії та витонченості.



Манікюр з аурою (фото: instagram.com/heygreatnails)

Френч із рожевими кінчиками

Французький манікюр з рожевими кінчиками - це стильний і витончений варіант класичного манікюру, який ідеально підходить для весни 2025 року. Цей дизайн поєднує в собі елегантність традиційного французького манікюру і ніжність рожевого відтінку, створюючи м'який і романтичний образ. Додайте трохи блиску, використовуючи стрази, блискітки або невеликі малюнки на рожевих кінчиках. Це додасть манікюру святкового і яскравого вигляду, який ідеально підійде для особливих випадків.



Незвичайний френч на весну 2025 року (фото: instagram.com/heygreatnails)

Манікюр у техніці омбре

Омбре на нігтях являє собою плавний перехід кольорів від одного відтінку до іншого, створюючи ефект градієнта. Цей стильний і універсальний дизайн можна адаптувати під будь-який привід і смак - від ніжних пастельних до яскравих і контрастних відтінків. Наприклад, можна використовувати контрастні кольори, такі як рожевий і фіолетовий, помаранчевий і червоний, або жовтий і синій. Доповнити такий дизайн можна малюнками ніжних ромашок.



Манікюр омбре також у тренді (фото: instagram.com/heygreatnails)

Манікюр із 3D-ефектом

Варіант нейл-арту на весну 2025 - з об'ємними елементами. Дрібні перлини, приклеєні на нігті, створюють м'який і елегантний об'єм. Такий манікюр має дуже витончений вигляд і підійде як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків.



Незвичний манікюр з 3D-ефектом (фото: instagram.com/heygreatnails)

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