Новинки манікюру на весну: які дизайни вибрати в березні 2025 року
Весна 2025 року приносить із собою нові та яскраві тренди у світі манікюру, які не тільки піднімуть настрій, а й додадуть свіжості вашому образу. Цього сезону дизайнери пропонують експерименти з квітами, текстурами та об'ємними елементами, створюючи незвичайні та стильні дизайни.
РБК-Україна (проєкт Styler) зробило для вас добірку з новими весняними дизайнами, які точно виділять вас із сірого натовпу.
Манікюр "оксамитове скло" і квіткові мотиви
Як відомо, дизайн "оксамитове скло" об'єднує в собі два найбільш заворожливі тренди в царині нігтів - мерехтливий, магнітний оксамитовий лак і глянсове, схоже на скло покриття. А навесні цей тренд можна доповнити зображеннями квітів, сухоцвітами ж об'ємними малюнками, а також намистинами або стразами.
Трендовий манікюр на весну 2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)
Манікюр з аурою
Манікюр з аурою - це один з найцікавіших і найкреативніших трендів у манікюрі, який буде актуальним у 2025 році. Він являє собою ефект на нігтях, що нагадує світіння або ореол навколо нігтя. Це може бути як плавний перехід кольорів, так і використання особливих технік для створення враження світіння. Такий нейл-арт надає образу магії та витонченості.
Манікюр з аурою (фото: instagram.com/heygreatnails)
Френч із рожевими кінчиками
Французький манікюр з рожевими кінчиками - це стильний і витончений варіант класичного манікюру, який ідеально підходить для весни 2025 року. Цей дизайн поєднує в собі елегантність традиційного французького манікюру і ніжність рожевого відтінку, створюючи м'який і романтичний образ. Додайте трохи блиску, використовуючи стрази, блискітки або невеликі малюнки на рожевих кінчиках. Це додасть манікюру святкового і яскравого вигляду, який ідеально підійде для особливих випадків.
Незвичайний френч на весну 2025 року (фото: instagram.com/heygreatnails)
Манікюр у техніці омбре
Омбре на нігтях являє собою плавний перехід кольорів від одного відтінку до іншого, створюючи ефект градієнта. Цей стильний і універсальний дизайн можна адаптувати під будь-який привід і смак - від ніжних пастельних до яскравих і контрастних відтінків. Наприклад, можна використовувати контрастні кольори, такі як рожевий і фіолетовий, помаранчевий і червоний, або жовтий і синій. Доповнити такий дизайн можна малюнками ніжних ромашок.
Манікюр омбре також у тренді (фото: instagram.com/heygreatnails)
Манікюр із 3D-ефектом
Варіант нейл-арту на весну 2025 - з об'ємними елементами. Дрібні перлини, приклеєні на нігті, створюють м'який і елегантний об'єм. Такий манікюр має дуже витончений вигляд і підійде як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків.
Незвичний манікюр з 3D-ефектом (фото: instagram.com/heygreatnails)
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Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і красу Byrdie, сторінка в Instagram майстра манікюру Aistė Haas.