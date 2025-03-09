ua en ru
Нд, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Новинки манікюру на весну: які дизайни вибрати в березні 2025 року

Неділя 09 березня 2025 15:30
UA EN RU
Новинки манікюру на весну: які дизайни вибрати в березні 2025 року Трендовий манікюр на весну 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Весна 2025 року приносить із собою нові та яскраві тренди у світі манікюру, які не тільки піднімуть настрій, а й додадуть свіжості вашому образу. Цього сезону дизайнери пропонують експерименти з квітами, текстурами та об'ємними елементами, створюючи незвичайні та стильні дизайни.

РБК-Україна (проєкт Styler) зробило для вас добірку з новими весняними дизайнами, які точно виділять вас із сірого натовпу.

Манікюр "оксамитове скло" і квіткові мотиви

Як відомо, дизайн "оксамитове скло" об'єднує в собі два найбільш заворожливі тренди в царині нігтів - мерехтливий, магнітний оксамитовий лак і глянсове, схоже на скло покриття. А навесні цей тренд можна доповнити зображеннями квітів, сухоцвітами ж об'ємними малюнками, а також намистинами або стразами.
Новинки манікюру на весну: які дизайни вибрати в березні 2025 року
Трендовий манікюр на весну 2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)

Манікюр з аурою

Манікюр з аурою - це один з найцікавіших і найкреативніших трендів у манікюрі, який буде актуальним у 2025 році. Він являє собою ефект на нігтях, що нагадує світіння або ореол навколо нігтя. Це може бути як плавний перехід кольорів, так і використання особливих технік для створення враження світіння. Такий нейл-арт надає образу магії та витонченості.
Новинки манікюру на весну: які дизайни вибрати в березні 2025 року
Манікюр з аурою (фото: instagram.com/heygreatnails)

Френч із рожевими кінчиками

Французький манікюр з рожевими кінчиками - це стильний і витончений варіант класичного манікюру, який ідеально підходить для весни 2025 року. Цей дизайн поєднує в собі елегантність традиційного французького манікюру і ніжність рожевого відтінку, створюючи м'який і романтичний образ. Додайте трохи блиску, використовуючи стрази, блискітки або невеликі малюнки на рожевих кінчиках. Це додасть манікюру святкового і яскравого вигляду, який ідеально підійде для особливих випадків.
Новинки манікюру на весну: які дизайни вибрати в березні 2025 року
Незвичайний френч на весну 2025 року (фото: instagram.com/heygreatnails)

Манікюр у техніці омбре

Омбре на нігтях являє собою плавний перехід кольорів від одного відтінку до іншого, створюючи ефект градієнта. Цей стильний і універсальний дизайн можна адаптувати під будь-який привід і смак - від ніжних пастельних до яскравих і контрастних відтінків. Наприклад, можна використовувати контрастні кольори, такі як рожевий і фіолетовий, помаранчевий і червоний, або жовтий і синій. Доповнити такий дизайн можна малюнками ніжних ромашок.
Новинки манікюру на весну: які дизайни вибрати в березні 2025 року
Манікюр омбре також у тренді (фото: instagram.com/heygreatnails)

Манікюр із 3D-ефектом

Варіант нейл-арту на весну 2025 - з об'ємними елементами. Дрібні перлини, приклеєні на нігті, створюють м'який і елегантний об'єм. Такий манікюр має дуже витончений вигляд і підійде як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків.
Новинки манікюру на весну: які дизайни вибрати в березні 2025 року
Незвичний манікюр з 3D-ефектом (фото: instagram.com/heygreatnails)

Вас також може зацікавити

Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і красу Byrdie, сторінка в Instagram майстра манікюру Aistė Haas.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
NEWS
Близько 1200 солдатів і 6 танків: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ
Близько 1200 солдатів і 6 танків: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ