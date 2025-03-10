ua en ru
Пн, 10 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Главные антитренды этой весны. 5 вещей, о которых следует забыть, ведь они выдают безвкусицу

Понедельник 10 марта 2025 07:16
UA EN RU
Главные антитренды этой весны. 5 вещей, о которых следует забыть, ведь они выдают безвкусицу Что вышло из моды (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Тренды быстро меняются, а потому следить за всем, что сейчас в моде, бывает нелегко. Гораздо проще знать, какие вещи уже не стоит носить, ведь их "вычеркнули" из списка стильных.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных антитрендах этой весны, которые выдают безвкусицу.

Какие вещи уже не стоит покупать

Некоторая одежда быстро теряет актуальность. Поэтому если вы решили перебирать гардероб или же планируете покупать новые вещи - просто узнайте о том, что уже точно не в моде.

Ультраскинни джинсы

Облегающий силуэт уступает место свободным и расслабленным формам. В моде - широкие брюки, "бананы" и джинсы прямого кроя. Если трудно распрощаться с обтягивающими моделями, выбирайте хотя бы те, которые не слишком плотно обжимают ногу.
Главные антитренды этой весны. 5 вещей, о которых следует забыть, ведь они выдают безвкусицуКакие джинсы уже не в моде (скриншот)

Спортивные костюмы с логотипами

Вещи, полностью покрытые логотипами, выглядят уже не роскошно, а нестильно. В 2025-м гораздо эффектнее будут смотреться минималистичные образы с изящными акцентами, а не крупные принты с названиями брендов на всей поверхности одежды.
Главные антитренды этой весны. 5 вещей, о которых следует забыть, ведь они выдают безвкусицу
Главные антитренды весны (скриншот)

Неоновые куртки

Яркие "кислотные" оттенки уступают место глубоким природным цветам: темно-зеленому, бордовому, шоколадному. Если есть вам хочется добавить яркости, то лучше сделать это аксессуарами или деталями, а не тотал-неон образами.
Главные антитренды этой весны. 5 вещей, о которых следует забыть, ведь они выдают безвкусицуКакие куртки уже вышли из моды (скриншот)

Туфли на массивной платформе

Обувь, которая еще недавно захватывала подиумы, уступает место более удобным вариантам. Стильные лоферы, балетки и ботильоны на невысоком каблуке теперь стали главным трендом.
Главные антитренды этой весны. 5 вещей, о которых следует забыть, ведь они выдают безвкусицуАнтитренды в обуви (скриншот)

Гламурные платья-футляры

Стразы, облегающие силуэты, чрезмерный гламур - все это остается в прошлом. 2025 год диктует моду на естественность, легкость и комфорт. Вместо вещей, которые выглядят слишком пафосно, выбирайте лаконичные, но выразительные образы.

Вас может заинтересовать

При создании материала были использованы источники: Gazeta.pl, Vogue.

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни
NEWS
Прессинг Трампа. Для чего США продолжают давление на Украину и что делают с Россией
Прессинг Трампа. Для чего США продолжают давление на Украину и что делают с Россией