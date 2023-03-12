Головні антитренди 2023 року: відмовтесь від цих речей, аби не мати смішний вигляд

Приталена джинсова куртка

Цього року джинсові речі знову на піку моди, але от тільки не приталена курточка. Зараз вона потрапила в антитренди 2023 року. Краще замініть такий фасон на оверсайз. Цей варіант додасть легкості вашому образу.

Приталену джинсову куртку варто замінити на широкі фасони (скриншот)

Легінси зі штрипками

У попередніх сезонах легінси зі штрипками були доволі стильною річчю. Проте їхній час уже пройшов. Цьогоріч краще носити прості варіанти лосин у базових кольорах. Їх можна поєднувати із білими сорочками вільного крою.

Такий варіант легінсів уже не в моді (скриншот)

Дрібне плісування в одязі

У цьому сезоні спідниці, сукні та інший одяг з елементами дрібного плісування, які раніше були супертрендовими уже не в моді. Цьогоріч варто вибирати спідниці-олівці та шкіряні сукні.

Дрібне плісування більше не в моді (скриншот)

Кросівки на товстій підошві

Таке взуття було модним кілька сезонів тому, його носили практично усі модниці. Втім цього року варто замінити таку модель на мінімалістичніші варіанти.

У цьому сезоні варто вибирати кросівки на тонкій підошві (скриншот)

Бананка

Ця доволі зручна річ також увійшла в антитренди 2023 року. У цьому сезоні варто ходити із невеличкими сумками або акуратними рюкзаками. Втім фахівці радять не ховати бананки далеко, адже мода схильна повертатись.

У 2023 році у трендах більш звичні моделі сумок (скриншот)