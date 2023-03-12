Главные антитренды 2023 года: откажитесь от этих вещей, чтобы не выглядеть смешно

В начале каждого сезона следует просматривать свой гардероб и по возможности обновлять его. Не всегда достаточно финансов, чтобы скупить последние новинки моды, однако важно вовремя отказаться от антитрендов, чтобы не выглядеть смешно.
О главных антитрендах 2023 года рассказываем в материале ниже.
В этом году джинсовые вещи снова на пике моды, но только не приталенная курточка. Сейчас она попала в антитренды в 2023 году. Лучше замените такой фасон на оверсайз. Этот вариант придаст лёгкости вашему образу.
Приталенную джинсовую куртку следует заменить широкими фасонами (скриншот).
В предыдущих сезонах леггинсы со штрипками были довольно стильной вещью. Однако их время уже прошло. В этом году лучше носить простые варианты лосин в базовых цветах. Их можно совмещать с белыми рубашками свободного кроя.
Такой вариант леггинсов уже не в моде (скриншот)
В этом сезоне юбки, платья и другая одежда с плиссированной ткани, которые раньше были супер трендовыми, уже не в моде. В этом году следует выбирать юбки-карандаши и кожаные платья.
Мелкое плиссированнее больше не в моде (скриншот)
Такая обувь была модной несколько сезонов назад, ее носили практически все модницы. Впрочем, в этом году стоит заменить такую модель на более минималистичные варианты.
В этом сезоне следует выбирать кроссовки на тонкой подошве (скриншот).
Эта удобная вещь также вошла в антитренды 2023 года. В этом сезоне следует ходить с небольшими сумками или аккуратными рюкзаками. Но специалисты советуют не прятать бананки далеко, ведь мода склонна возвращаться.
Раньше мы рассказывали о том, каких 4 трендовых платья стоит иметь в гардеробе каждой модницы.
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