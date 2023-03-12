Главные антитренды 2023 года: откажитесь от этих вещей, чтобы не выглядеть смешно

Приталенная джинсовая куртка

В этом году джинсовые вещи снова на пике моды, но только не приталенная курточка. Сейчас она попала в антитренды в 2023 году. Лучше замените такой фасон на оверсайз. Этот вариант придаст лёгкости вашему образу.

Приталенную джинсовую куртку следует заменить широкими фасонами (скриншот).

Леггинсы со штрипками

В предыдущих сезонах леггинсы со штрипками были довольно стильной вещью. Однако их время уже прошло. В этом году лучше носить простые варианты лосин в базовых цветах. Их можно совмещать с белыми рубашками свободного кроя.

Такой вариант леггинсов уже не в моде (скриншот)

Мелкое плиссированнее в одежде

В этом сезоне юбки, платья и другая одежда с плиссированной ткани, которые раньше были супер трендовыми, уже не в моде. В этом году следует выбирать юбки-карандаши и кожаные платья.

Мелкое плиссированнее больше не в моде (скриншот)

Кроссовки на толстой подошве

Такая обувь была модной несколько сезонов назад, ее носили практически все модницы. Впрочем, в этом году стоит заменить такую модель на более минималистичные варианты.

В этом сезоне следует выбирать кроссовки на тонкой подошве (скриншот).

Бананка

Эта удобная вещь также вошла в антитренды 2023 года. В этом сезоне следует ходить с небольшими сумками или аккуратными рюкзаками. Но специалисты советуют не прятать бананки далеко, ведь мода склонна возвращаться.

В 2023 году в трендах более привычны модели сумок (скриншот)