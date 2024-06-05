16 правил, які повинен знати кожен турист перед походом в Карпатські гори

Карпатські гори - це мальовничий гірський масив, який щороку приваблює тисячі туристів. Проте, попри красу природи, гори можуть бути небезпечними, якщо не дотримуватися кількох простих правил.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що треба зробити перед походом у гори, а чого категорично робити не можна.

Що треба знати перед походом в Карпати

Плануйте маршрут

Ретельно сплануйте маршрут, враховуючи вашу фізичну підготовку, час та погодні умови. Вивчайте карти, прогноз погоди та шукайте інформацію про місцевість, яку ви будете проходити.

Одягайтеся по погоді

Гірська погода може бути мінливою, тому важливо одягатися шарами, щоб мати можливість регулювати температуру. Не забудьте про зручне взуття, головний убір, дощовик та сонцезахисний крем.

Повідомте про свої плани

Перед тим, як вирушити в гори, обов'язково повідомте близьких або друзів про ваш маршрут, очікуваний час повернення та номер телефону екстреної служби.

Зарядіть телефони

Перед походом переконайтеся, що ваші телефони (так-так, візьміть краще не один, а мінімум два гаджети з собою) повністю заряджені. Також не забудьте придбати потужний павербанк.

Аптечка

Зберіть аптечку першої допомоги з необхідними медикаментами. Обов’язково візьміть знеболюючі та жарознижуючі (парацетамол, ібупрофен), антисептики (йод, зеленка, перекис водню), вата, протимікробні та ранозагоювальні мазі, бинти, лейкопластирі.

А також активоване вугілля, пантенол, засіб від комарів та кліщів, сонцезахисний крем, регідратаційний розчин, пінцет і ножиці. І не забудьте про ліки, які ви приймаєте регулярно. Упакуйте аптечку в герметичний контейнер, щоб захистити її від вологи.

Вивчіть правила розведення вогню

Розводити вогонь дозволено лише в спеціально обладнаних місцях. Не залишайте багаття без нагляду, повністю загасіть його перед тим, як піти.

Будьте обережні з дикими тваринами

У Карпатах водяться дикі тварини, такі як ведмеді, вовки та рисі. Не підходьте до них близько, не годуйте їх і не залишайте їжу без нагляду.

Будьте готові до непередбачених ситуацій

У горах завжди є ризик непередбачених ситуацій, таких як зміна погоди, травми або втрата шляху. Будьте готові до таких ситуацій і майте план дій.

Поважайте природу

Не залишайте сміття, не шуміть і не завдавайте шкоди рослинам та тваринам.

Ретельно готуйтеся до походу в гори (фото: Getty Images)

Що в жодному разі не можна робити під час походу в гори