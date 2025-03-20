Головна помилка садівників: чому не можна різати малину навесні?

Обрізка малини є необхідною процедурою, що стимулює ріст нових пагонів і підвищує врожайність. Однак важливо розуміти, коли саме слід проводити цю процедуру, адже неправильний вибір сезону може нашкодити кущам.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чому саме весняна обрізка не є найкращим рішенням для догляду за малиною.

Чому весняна обрізка малини небезпечна?

Найбільший урожай традиційних сортів малини дають дворічні пагони, які після плодоношення слід видаляти. Окрім цього, обрізка допомагає боротися зі шкідниками та хворобами, які можуть зимувати на старих гілках. Якщо не проводити обрізку, малина витрачатиме енергію на зайві пагони, що послаблює рослину.

Багато садівників помилково вважають, що весняна обрізка сприяє кращому росту малини, але насправді вона може принести більше шкоди, ніж користі.

Обрізання навесні порушує природний цикл розвитку рослини, адже підрізані гілки починають активно випускати нові пагони замість того, щоб концентруватися на формуванні врожаю. Це значно зменшує кількість ягід, а також відкриває шлях для проникнення інфекцій через свіжі зрізи.

Весняна обрізка також збільшує ризик пошкодження молодих бруньок, що погіршує формування квіткових гілочок. Крім того, при різких температурних перепадах зрізи можуть довго заживати, що робить рослину вразливою перед грибковими захворюваннями. Саме тому досвідчені садівники рекомендують проводити обрізку в інший період року.

Коли найкраще обрізати малину?

Оптимальним періодом для обрізки малини є осінь, коли рослина закінчує активну фазу росту. Це дозволяє видалити всі старі пагони, які вже не принесуть урожаю, і підготувати кущ до зимівлі.

Обрізку зазвичай проводять після збирання останніх ягід, у вересні чи жовтні, залежно від кліматичних умов. Осіння обрізка допомагає зменшити кількість шкідників, які залишаються зимувати на рослині.

Крім того, правильна підготовка кущів до холодів сприяє їхньому активному розвитку навесні без зайвих витрат енергії на відновлення після обрізки. Таким чином, осіння обрізка дозволяє малині краще адаптуватися до умов нового сезону і забезпечує стабільний врожай.

Навесні обрізати малину ризиковано (фото: Pixabay.com)

Як правильно обрізати малину?

Процес обрізки малини складається з кількох етапів, які допомагають підтримувати здоров’я кущів.

Спершу слід видалити всі старі, відплодоносілі гілки, обрізавши їх під корінь.

Далі потрібно прибрати слабкі та пошкоджені пагони, які не зможуть дати повноцінний урожай. Особливу увагу варто приділити гілкам, ураженим шкідниками або хворобами - їх необхідно спалити, щоб запобігти поширенню інфекцій.

Також важливо прорідити молоді пагони, залишивши не більше 10-12 сильних стебел на квадратний метр. Нарешті, у залишених пагонів потрібно вкоротити верхівки на 10-15 см, щоб активізувати ріст бокових гілочок. Дотримуючись цих правил, можна отримати міцні здорові кущі, які дадуть рясний урожай.

Догляд за малиною після обрізки

Після проведення обрізки малина потребує особливого догляду, щоб швидше відновитися та закласти основу для майбутнього врожаю.

Насамперед слід забезпечити достатню кількість поживних речовин, піджививши кущі компостом, перегноєм або мінеральними добривами.

Також важливо провести рясний полив, особливо якщо осінь була посушливою. Грунт навколо кущів рекомендується замульчувати торфом або соломою, що допоможе зберегти вологу і захистити коріння від морозів.

Щоб запобігти розвитку хвороб, можна обприскати рослини розчином мідного купоросу або спеціальними біопрепаратами. Якщо правильно доглядати за малиною після обрізки, навесні вона швидко рушить у ріст і подарує щедрий врожай.

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