"Шахтар" - "Динамо": де і коли дивитися головну битву сезону і які прогнози

Де дивитися матч "Шахтар" - "Динамо"

Матч відбудеться у неділю, 27 квітня. Поєдинок транслюватиметься ексклюзивно на платформі MEGOGO у розділі "Спорт". Також поєдинок буде доступний на каналі UPL.TV, який транслюється через "Київстар ТБ", "Vodafone TV", "Sweet.tv" та інші OTT-платформи.

Початок трансляції - о 17:50. Також буде передматчева студія.

Хто фаворит матчу "Шахтар" - "Динамо"

Попри лідерство "Динамо", букмекери дещо схиляються на бік "Шахтаря" - коефіцієнт на перемогу "гірників" коливається в межах 2.10-2.30. На киян - 3.00-3.20. Нічия оцінюється у близько 3.20.

Донеччани ще хочуть поборотися за чемпіонство, тому слід очікувати, що підопічні Маріно Пушича будуть дуже активними у цьому поєдинку та намагатимуться здобути таку важливу перемогу. Однак, "динамівцям" теж потрібно втримати свою перевагу, щоб не підпустити "Олександрію".

Додамо, що матч обслуговуватиме Віталій Романов з Дніпра. Допомагатимуть йому асистенти Ігор Альохін та Юрій Кравченко. Резервний арбітр - Ярослав Козик. Система VAR під контролем Миколи Балакіна.

Турнірна ситуація

За чотири тури до завершення чемпіонату інтрига в боротьбі за чемпіонство загострилася до максимуму. Наразі турнірну таблицю очолює "Динамо" - 63 очка. На другому місці - "Олександрія" із 57-ма, третім йде "Шахтар", у якого в активі 53 пункти.

У разі перемоги донецький клуб скоротить відставання від "біло-синіх", але головніше - отримає серйозний психологічний бонус перед фінішною прямою і фіналом Кубка України. Для "Динамо" перемога - це шанс остаточно утвердитися в статусі головного претендента на "золото" чемпіонату.