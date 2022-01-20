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"Голова раскалывается и ужасно тошнит": жена Романа Сасанчина попала в больницу

Автор: Роман Мирончук

Жена 19-летнего победителя "Голоса країни" Романа Сасанчина Иванна оказалась в больнице после того, как у нее несколько дней была температура 39-40 и врачи не могли ее сбить.

Об этом 24-летняя блогерша рассказала в Instagram-сториз.

Теперь молодая мама находится под капельницами. При этом она не говорит, какой диагноз ей поставили врачи. Но обрадовала подписчиков тем, что сейчас ее температура стабилизировалась и составляет 36,6 градусов.

Скриншот с Instagram

Но не все так хорошо. Иванна призналась, что после капельницы и всех таблеток, которые ей дают, у нее жутко болит голова и тошнит. Она надеется, что уже скоро сможет отправиться домой, где ее ждет маленькая дочка.

В данный момент за ребенком, которому нет и месяца, присматривают родители.

Напомним, у Иванны были сложные роды и беременность. Она много времени провела в больнице до рождения дочери. Муж старался во всем ее поддерживать.

На днях Иванна рассказала о ссоре с Сасанчиным. Ее муж долго не мог попасть домой из-за чего у них произошла ссора. В тот день у нее была высокая температура и ребенок не хотел слезать с рук, поэтому раздражительность девушки можно понять.

"Мой любимый муж никак не может домой приехать. С ним поругались. Видеть не хочу", - заявила Иванна.

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