"Голова раскалывается и ужасно тошнит": жена Романа Сасанчина попала в больницу

Теперь молодая мама находится под капельницами. При этом она не говорит, какой диагноз ей поставили врачи. Но обрадовала подписчиков тем, что сейчас ее температура стабилизировалась и составляет 36,6 градусов.

Скриншот с Instagram

Но не все так хорошо. Иванна призналась, что после капельницы и всех таблеток, которые ей дают, у нее жутко болит голова и тошнит. Она надеется, что уже скоро сможет отправиться домой, где ее ждет маленькая дочка.

В данный момент за ребенком, которому нет и месяца, присматривают родители.