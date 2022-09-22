Виплата субсидій із жовтня: українцям розповіли про зміни

Він пояснив, що Фонду передали такі повноваження у контексті впровадження та реалізації механізмів екстериторіальності.

"Це давало нам можливість навіть там, де було призупинено діяльність органів влади на території бойових дій, проводити свою роботу. Було здійснено перегрупування роботи", - сказав голова ПФУ.

Капінус нагадав, що у 2019 році Фондом здійснювалися такі виплати пільг, і відбувався перехід на монетизацію.

"Зараз передбачається два етапи: з жовтня будуть виплати, а з грудня почнемо приймати документи і здійснювати нарахування і призначення пенсій. Відповідні механізми, які сьогодні працюють в рамках пенсійного забезпечення, будуть реалізовані також у субсидіях", - заявив він.

Це дозволить одержувачам субсидій отримувати відповідні послуги, де б територіально вони не були.

"В Пенсійному фонді також реалізовані електронні послуги, зокрема пенсійний кабінет. Ті громадяни, які мають право на субсидію, будуть отримувати гроші, які вони отримували постійно. Ніяких додаткових документів не треба буде надавати", - зазначає Капінус.