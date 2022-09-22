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Выплата субсидий с октября: украинцам рассказали об изменениях

Фото: в Пенсионном фонде рассказали о выплатах субсидий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине с 1 октября выплата субсидий будет осуществляться Пенсионным фондом, которому были переданы соответствующие полномочия. Производить выплаты льгот будут по механизмам, которые сейчас работают в рамках пенсионного обеспечения.

Об этом рассказал председатель правления ПФУ Евгений Капинус в эфире "Украинского радио".

Он пояснил, что Фонду передали такие полномочия в контексте внедрения и реализации механизмов экстерриториальности.

"Это давало нам возможность даже там, где была приостановлена ​​деятельность органов власти на территории боевых действий, проводить свою работу. Была осуществлена ​​перегруппировка работы", - сказал глава ПФУ.

Капинус напомнил, что в 2019 году Фондом производились такие выплаты льгот, и происходил переход на монетизацию.

"Сейчас предполагается два этапа: с октября будут выплаты, а с декабря начнем принимать документы и производить начисление и назначение пенсий. Соответствующие механизмы, работающие сегодня в рамках пенсионного обеспечения, будут реализованы также в субсидиях", - заявил он.

Это позволит получателям субсидий получать соответствующие услуги, где бы территориально они ни были.

"В Пенсионном фонде также реализованы электронные услуги, в том числе пенсионный кабинет. Граждане, имеющие право на субсидию, будут получать деньги, которые они получали постоянно. Никаких дополнительных документов не нужно будет предоставлять", - подчеркивает Капинус.

Напомним, ранее глава Минсоцполитики Оксана Жолнович отметила, что новый механизм выплат субсидий и льгот нужен в первую очередь для переселенцев.

Также перед этим сообщалось, что в 2023 году среднемесячный размер субсидии вырастет с 1200 до 1572 гривен.

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Субсидии в УкраинеПенсионный фонд Украины