Выплата субсидий с октября: украинцам рассказали об изменениях

Он пояснил, что Фонду передали такие полномочия в контексте внедрения и реализации механизмов экстерриториальности.

"Это давало нам возможность даже там, где была приостановлена ​​деятельность органов власти на территории боевых действий, проводить свою работу. Была осуществлена ​​перегруппировка работы", - сказал глава ПФУ.

Капинус напомнил, что в 2019 году Фондом производились такие выплаты льгот, и происходил переход на монетизацию.

"Сейчас предполагается два этапа: с октября будут выплаты, а с декабря начнем принимать документы и производить начисление и назначение пенсий. Соответствующие механизмы, работающие сегодня в рамках пенсионного обеспечения, будут реализованы также в субсидиях", - заявил он.

Это позволит получателям субсидий получать соответствующие услуги, где бы территориально они ни были.

"В Пенсионном фонде также реализованы электронные услуги, в том числе пенсионный кабинет. Граждане, имеющие право на субсидию, будут получать деньги, которые они получали постоянно. Никаких дополнительных документов не нужно будет предоставлять", - подчеркивает Капинус.