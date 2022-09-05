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Субсидии и льготы в Украине будут платить по-новому: как это будет работать

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Украина, Понедельник 05 сентября 2022 09:43
Субсидии и льготы в Украине будут платить по-новому: как это будет работать Фото: субсидии в Украине будут платить через Пенсионный фонд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики предлагает назначать субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг через Пенсионный фонд Украины. Это необходимо в первую очередь для переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра соцполитики Оксаны Жолнович во время телемарафона.

Уничтоженные реестры льготников

Как отметила министр, война привела к проблемам с назначением льгот и субсидий. В частности на оккупированных территориях были уничтожены реестры, чтобы не подвергать опасности льготников, среди которых много ветеранов АТО/ООС.

"Если человек переместился из Херсона на новое место и хочет возобновить выплату субсидии на новом месте жительства, то это проблематично. Потому что дело его осталось в Херсоне. И очевидно, это дело уже уничтожено. Потому что по соображениям безопасности мы давали указания на оккупированных территориях уничтожать все эти данные. Потому что если данные реестров попадут в руки оккупантов, это данные о льготниках, которые очень часто являются участниками АТО, то семьи могут получить проблемы", - сказала Жолнович.

Новый механизм назначения

Министр сообщила, что предлагается другой алгоритм: переселенец обращается за субсидией в ЦПАУ на новом месте жительства, после чего его заявка попадает в Пенсионный фонд.

"И независимо, где этот человек обращается, его заявка обрабатывается в Пенсионном фонде. Обработка будет намного быстрее, не нужно будет поднимать сведения из района в центральный сервисный центр. Сразу будет формироваться выплатная ведомость, и деньги будут оперативно поступать на счета, потому что Пенсионный фонд своим решением будет обращаться в банк, а банк сразу будет разбрасывать эти деньги на счета людей", - добавила Жолнович.

Напомним, Министерство социальной политики предлагает изменить механизм назначения субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и назначать их через Пенсионный фонд Украины.

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Министерство социальной политики Субсидии в Украине
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