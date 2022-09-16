Жилищные субсидии и льготы: сколько будут платить в следующем году
В 2023 году среднемесячная численность получателей (домохозяйств), которым выплачены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, составит 1 млн 818,4 тысяч человек. Это больше, чем в 2023 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложения к проекту закона о государственном бюджете на 2023 год ( №8000) .
Согласно документу, подготовленному Министерством финансов, среднемесячный размер субсидии вырастет с 1 200,1 гривен до 1 572,4 гривен.
В то же время правительство ожидает, что среднемесячная численность лиц, которым выплачиваются льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, сократится с 1 млн 690,1 тысяч человек до 1 млн 254,2 тысяч человек.
Среднемесячный размер льготы вырастет с 641,8 до 824,3 грн.
Напомним, Кабинет министров Украины предлагает выделить в государственном бюджете на 2023 год на жилищные субсидии 37,870 млрд гривен, что на 9,2% меньше, чем в 2022 году.