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Жилищные субсидии и льготы: сколько будут платить в следующем году

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Украина, Пятница 16 сентября 2022 12:13
Жилищные субсидии и льготы: сколько будут платить в следующем году Фото: в правительстве рассчитали размер субсидий и льгот в 2023 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В 2023 году среднемесячная численность получателей (домохозяйств), которым выплачены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, составит 1 млн 818,4 тысяч человек. Это больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложения к проекту закона о государственном бюджете на 2023 год ( №8000) .

Согласно документу, подготовленному Министерством финансов, среднемесячный размер субсидии вырастет с 1 200,1 гривен до 1 572,4 гривен.

В то же время правительство ожидает, что среднемесячная численность лиц, которым выплачиваются льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, сократится с 1 млн 690,1 тысяч человек до 1 млн 254,2 тысяч человек.

Среднемесячный размер льготы вырастет с 641,8 до 824,3 грн.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает выделить в государственном бюджете на 2023 год на жилищные субсидии 37,870 млрд гривен, что на 9,2% меньше, чем в 2022 году.

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