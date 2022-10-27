UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Голова болітиме півмісяця: дати всіх магнітних бур у листопаді 2022

Колаж РБК-Україна: Магнітні бурі у листопаді
Автор: Світлана Мащенко

Листопад 2022 буде багатий магнітними бурями, через які можуть виникати головні болі і погіршення самопочуття, особливо у чутливих до таких явищ людей.

Про це пише Vikna.tv.

Магнітна (геомагнітна) буря - це порушення магнітосфери планети, що виникає в результаті посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю.

Таке явище може тривати від кількох годин до кількох днів, викликати збої в роботі техніки, неспокійну поведінку у тварин, а також погіршення самопочуття у людей.

Особливо схильні до впливу магнітних бур метеозалежні люди, ті, у кого є хронічні хвороби, проблеми з тиском (гіпертонія, гіпотонія), хвороби серця і судин.

Календар магнітних бур на листопад 2022

Більшість з листопадових магнітних бур будуть середньої інтенсивності, але варто чекати і на сильні бурі.

6-8 листопада - легкі магнітні бурі.

11 листопада - геомагнітна буря середньої інтенсивності.

14 та 15 листопада - дуже сильні магнітні бурі.

16, 17 та 18 листопада - бурі середньої інтенсивності.

25, 26, 27 та 28 листопада - магнітні бурі середньої інтенсивності.

29 листопада - потужна магнітна буря

Рекомендації для чутливих до магнітних бур людей

  • пам'ятайте про повноцінний відпочинок - спіть 7-8 годин на добу,
  • гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте довгого перебування на сонці в спекотні дні,
  • відмовтеся від шкідливої їжі, напоїв - пийте негазовану воду, трав'яний чай, їжте більше овочів, фруктів,
  • уникайте стресових ситуацій і перенавантажень.

Якщо ви особливо чутливі до таких явищ, пам'ятайте про правильне харчування, питний режим, відмовтеся від шкідливих звичок, не перенапружуйтеся фізично і емоційно.

Раніше ми писали про магнітні бурі до кінця жовтня 2022.

Також читайте про переведення годинників на зимовий час, чи це небезпечно для здоров'я.

Читайте РБК-Україна в Google News