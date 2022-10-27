Голова болітиме півмісяця: дати всіх магнітних бур у листопаді 2022

Листопад 2022 буде багатий магнітними бурями, через які можуть виникати головні болі і погіршення самопочуття, особливо у чутливих до таких явищ людей.
Про це пише Vikna.tv.
Магнітна (геомагнітна) буря - це порушення магнітосфери планети, що виникає в результаті посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю.
Таке явище може тривати від кількох годин до кількох днів, викликати збої в роботі техніки, неспокійну поведінку у тварин, а також погіршення самопочуття у людей.
Особливо схильні до впливу магнітних бур метеозалежні люди, ті, у кого є хронічні хвороби, проблеми з тиском (гіпертонія, гіпотонія), хвороби серця і судин.
Більшість з листопадових магнітних бур будуть середньої інтенсивності, але варто чекати і на сильні бурі.
6-8 листопада - легкі магнітні бурі.
11 листопада - геомагнітна буря середньої інтенсивності.
14 та 15 листопада - дуже сильні магнітні бурі.
16, 17 та 18 листопада - бурі середньої інтенсивності.
25, 26, 27 та 28 листопада - магнітні бурі середньої інтенсивності.
29 листопада - потужна магнітна буря
Якщо ви особливо чутливі до таких явищ, пам'ятайте про правильне харчування, питний режим, відмовтеся від шкідливих звичок, не перенапружуйтеся фізично і емоційно.
Раніше ми писали про магнітні бурі до кінця жовтня 2022.
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