Голова болітиме півмісяця: дати всіх магнітних бур у листопаді 2022

Магнітна (геомагнітна) буря - це порушення магнітосфери планети, що виникає в результаті посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю.

Таке явище може тривати від кількох годин до кількох днів, викликати збої в роботі техніки, неспокійну поведінку у тварин, а також погіршення самопочуття у людей.

Особливо схильні до впливу магнітних бур метеозалежні люди, ті, у кого є хронічні хвороби, проблеми з тиском (гіпертонія, гіпотонія), хвороби серця і судин.

Календар магнітних бур на листопад 2022

Більшість з листопадових магнітних бур будуть середньої інтенсивності, але варто чекати і на сильні бурі.

6-8 листопада - легкі магнітні бурі.

11 листопада - геомагнітна буря середньої інтенсивності.

14 та 15 листопада - дуже сильні магнітні бурі.

16, 17 та 18 листопада - бурі середньої інтенсивності.

25, 26, 27 та 28 листопада - магнітні бурі середньої інтенсивності.

29 листопада - потужна магнітна буря

Рекомендації для чутливих до магнітних бур людей

пам'ятайте про повноцінний відпочинок - спіть 7-8 годин на добу,

гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте довгого перебування на сонці в спекотні дні,

відмовтеся від шкідливої їжі, напоїв - пийте негазовану воду, трав'яний чай, їжте більше овочів, фруктів,

уникайте стресових ситуацій і перенавантажень.

Якщо ви особливо чутливі до таких явищ, пам'ятайте про правильне харчування, питний режим, відмовтеся від шкідливих звичок, не перенапружуйтеся фізично і емоційно.