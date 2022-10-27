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Голова будет болеть полмесяца: дать всех магнитных бурь в ноябре 2022

Коллаж РБК-Украина: Магнитные бури в ноябре
Автор: Светлана Мащенко

Ноябрь 2022 будет богат магнитными бурями, из-за которых могут возникать головные боли и ухудшение самочувствия, особенно у чувствительных к таким явлениям людей.

Об этом пишет Vikna.tv.

Магнитная (геомагнитная) буря – это нарушение магнитосферы планеты, возникающее в результате усиленного обмена энергии солнечного ветра с космической средой, окружающей Землю.

Такое явление может длиться от нескольких часов до нескольких дней, вызывать сбои в работе техники, беспокойное поведение у животных, а также ухудшение самочувствия у людей.

Особенно подвержены воздействию магнитных бурь метеозависимые люди, те, у кого есть хронические болезни, проблемы с давлением (гипертония, гипотония), болезни сердца и сосудов.

Календарь магнитных бурь на ноябрь 2022

Большинство из ноябрьских магнитных бурь будут средней интенсивности, но стоит ожидать и сильных бурь.

6-8 ноября – легкие магнитные бури.

11 ноября – геомагнитная буря средней интенсивности.

14 и 15 ноября – очень сильные магнитные бури.

16, 17 и 18 ноября – бури средней интенсивности.

25, 26, 27 и 28 ноября – магнитные бури средней интенсивности.

29 ноября – мощная магнитная буря

Рекомендации для чувствительных к магнитным бурям людей

  • помните о полноценном отдыхе – спите 7-8 часов в сутки,
  • гуляйте на свежем воздухе, но избегайте долгого пребывания на солнце в жаркие дни,
  • откажитесь от вредной пищи, напитков – пейте негазированную воду, травяной чай, ешьте больше овощей, фруктов,
  • избегайте стрессовых ситуаций и перегрузов.

Если вы особенно чувствительны к таким явлениям, помните о правильном питании, питьевом режиме, откажитесь от вредных привычек, не перенапрягайтесь физически и эмоционально.

Ранее мы писали о магнитных бурях до конца октября 2022 года.

Также читайте о переводе часов на зимнее время, опасно ли это для здоровья.

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