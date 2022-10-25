Штормитиме до кінця жовтня: названі дати сильних магнітних бур

Магнітні бурі цього тижня можуть завдати багато неприємностей багатьом людям. Найближчими днями очікується неспокійна геомагнітна обстановка та можливі сильні магнітні бурі.

В які дні очікуються магнітні бурі і як уберегти себе - читайте в матеріалі нижче.

Коли чекати магнітні бурі

За даними порталу Meteoagent, сильна магнітна буря накриє Землю вже в середу, 26 жовтня.

У четвер та п'ятницю геомагнітна обстановка спокійною не буде, але буря трохи вщухне. А в неділю, 30 жовтня, варто очікувати на нову сильну магнітну бурю.

Які нездужання викликає магнітна буря

Слабкі магнітні бурі зазвичай проходять майже непомітно для людей, тільки метеозалежні люди та люди з хронічними захворюваннями можуть відчути нездужання. А ось бурі з індексом 5 можуть завдати неприємностей багатьом людям на планеті.

Такі бурі викликають:

Головні болі та запаморочення

Стрибки артеріального тиску та порушення серцевого ритму

Загальне погіршення самопочуття, слабкість

Порушення концентрації

Сонливість чи безсоння

Втома, підвищена стомлюваність, апатія

Ломота в кінцівках, м'язах

Дратівливість, агресія, депресивні настрої

Загострення тривожності

Загострення хронічних захворювань

У деяких випадках сильні магнітні бурі можуть проводити різні системи - зв'язок, електрика.

Які способи допомагають знизити вплив магнітної бурі

У такі дні намагайтеся дотримуватися здорового графіка – вчасно лягати спати та спати не менше 7-9 годин на добу.

Важливо повноцінно харчуватися – додайте овочі та фрукти, зелень. Відмовтеся від жирної, шкідливої та гострої їжі, а також від алкоголю.

Підтримуйте водний баланс, пийте чай із травами та зменшіть кількість кави. Постарайтеся не курити.

Уникайте тривалих фізичних та психологічних навантажень. Намагайтеся не конфліктувати та не з'ясовувати стосунки.

Допомагає контрастний душ вранці, тривалі прогулянки на свіжому повітрі, басейн, вечірня ванна.

Людям із хронічними захворюваннями потрібно більше відпочивати, висипатися, відмовитися від надмірних навантажень та тримати під руками необхідні ліки.