Голова будет болеть полмесяца: дать всех магнитных бурь в ноябре 2022
Ноябрь 2022 будет богат магнитными бурями, из-за которых могут возникать головные боли и ухудшение самочувствия, особенно у чувствительных к таким явлениям людей.
Об этом пишет Vikna.tv.
Магнитная (геомагнитная) буря – это нарушение магнитосферы планеты, возникающее в результате усиленного обмена энергии солнечного ветра с космической средой, окружающей Землю.
Такое явление может длиться от нескольких часов до нескольких дней, вызывать сбои в работе техники, беспокойное поведение у животных, а также ухудшение самочувствия у людей.
Особенно подвержены воздействию магнитных бурь метеозависимые люди, те, у кого есть хронические болезни, проблемы с давлением (гипертония, гипотония), болезни сердца и сосудов.
Календарь магнитных бурь на ноябрь 2022
Большинство из ноябрьских магнитных бурь будут средней интенсивности, но стоит ожидать и сильных бурь.
6-8 ноября – легкие магнитные бури.
11 ноября – геомагнитная буря средней интенсивности.
14 и 15 ноября – очень сильные магнитные бури.
16, 17 и 18 ноября – бури средней интенсивности.
25, 26, 27 и 28 ноября – магнитные бури средней интенсивности.
29 ноября – мощная магнитная буря
Рекомендации для чувствительных к магнитным бурям людей
- помните о полноценном отдыхе – спите 7-8 часов в сутки,
- гуляйте на свежем воздухе, но избегайте долгого пребывания на солнце в жаркие дни,
- откажитесь от вредной пищи, напитков – пейте негазированную воду, травяной чай, ешьте больше овощей, фруктов,
- избегайте стрессовых ситуаций и перегрузов.
Если вы особенно чувствительны к таким явлениям, помните о правильном питании, питьевом режиме, откажитесь от вредных привычек, не перенапрягайтесь физически и эмоционально.
Ранее мы писали о магнитных бурях до конца октября 2022 года.
Также читайте о переводе часов на зимнее время, опасно ли это для здоровья.