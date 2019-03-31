Как голосуют на выборах президента политики и чиновники Украины

Выборы президента Украины проходят сегодня, 31 марта. Уже не впервые во время любых выборов политики, топ-чиновники и сами кандидаты в президенты приходят голосовать как можно раньше.

Кто и где проголосовал на выборах президента Украины до обеда – в материале.

Одним из первых на участках с самого утра заметили городского голову Киева Виталия Кличко. Он пришел голосовать в 8.15 утра. Был без жены и в спортивном костюме. Он с самого утра прибыл на избирательный участок на велосипеде сразу после тренировки.

На участке он поговорил с наблюдателями, в том числе – с международными. Потом поговорил и с журналистами.

Фото: Кличко приехал на участок на велосипеде после тренировки (kyivcity.gov.ua)

"От сегодняшнего дня очень многое зависит. В частности, каким образом будет дальше развиваться страна. От будущего президента зависит внешний курс Украины", - сказал Кличко.

Кандидат в президенты Олег Ляшко пришел на избирательный участок вместе с женой около 10 утра. На входе в избирательный участок ждали представители представители его харьковской команды. Ляшко пропустил голосовать свою жену первой. Ляшко был в черном пальто и красном галстуке, его жена Росита – в легком темном пальто со светлым шарфом.

На избирательном участке, пока его жену искали в списках, Ляшко успел сказать, что у людей "уже все забрали" и "сколько бумаги испортили" бюллетени. После голосования он продемонстрировал журналистам бюллетень, где он проголосовал за себя. Хотя по закону демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещается и является нарушением тайны голосования.

Фото: Ляшко показал журналистам фото бюллетеня (Скриншот/Новинач)

Комитет избирателей украины уже заявил, что Ляшко совершил нарушение – сфотографировал бюллетень. Там добавили, что согласно ст. 7 Закона "О выборах президента Украины" голосование должно быть тайным.

Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины в колледже морского и речного флота, что находится на Оболони недалеко от набережной Днепра.

Он пришел, одетый целом как обычно – в черном свитере и светлых брюках, не надевая пиджака и рубашки.

Фото: Зеленский проголосовал в колледже морского и речного флота (РБК-Украина/Виталий Носач)

Вокруг персоны Зеленского поднялся настоящий ажиотаж: его окружили много журналистов и пытались задать вопросы.

Еще большее количество прессы выстроилась на улице. Зеленский не нервничал и вел себя вежливо.

Фото: Зеленский пришел на избирательный участок в хорошем настроении (РБК-Украина/Виталий Носач)

"Не кричите, пожалуйста, друг на друга", - сделал он замечание, когда в очередной раз рядом начали кричать и толкаться.

Тем временем рано утром избирательный участок в центре Киева посетила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун. Она пришла голосовать вместе с мужем Марком.

Фото: Ульяна Супрун встретила на участке вдову сенатора МакМейна (twitter.com/Уляна Супрун)

Кандидата в президенты Юлию Тимошенко на участке же с 10 часов ожидали много журналистов с телекамерами и сторонники с цветами в руках.

На улице возле участка были замечены участники АТО в форме и с наградами.

Фото: Тимошенко во время голосования окружили журналисты (РБК-Украина/Виталий Носач)

В 10:15 Юлия Тимошенко проголосовала. Она сказала журналистам, что уверена - как бы там не было с результатами выборов, "Украина будет успешной и весна победит".

Фото: Тимошенко появилась на участке в сером пальто и белой блузке (РБК-Украина/Виталий Носач)

Кандидат в президенты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул тоже проголосовал утром, до 12 часов дня. Он пришел на избирательный участок в строгом темном костюме и был немногословным.

Он бросил бюллетень в урну, при этом голос отметив, что проголосовал "за мир и развитие, сильную экономику и достойную жизнь людей".

Бывший соратник Александра Вилкула, Юрий Бойко, также проголосовал утром. Он баллотируется на пост президента Украины от "Оппозиционной платформы "За жизнь".

"Я надеюсь, что явка будет высокая сегодня, потому что большинство людей хочет мира", – прокомментировал Бойко на избирательном участке 31 марта в день выборов президента.

Фото: Парубий проголосовал за "победу Украины на всех фронтах" (УП)

Нынешний спикер ВР Андрей Парубий проголосовал на выборах президента и попросил других граждан не забывать, что будущий глава государства будет еще и главнокомандующим. Об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде".

"Я проголосовал за победу Украины на всех фронтах. И надеюсь, люди проголосуют так же", - заявил он после голосования.

Фото: Кучма пришел на участок вместе с женой (Facebook.com/Дарка Олифер)

В 11:30 на избирательный участок пришел бывший президент Украины Леонид Кучма вместе с женой.

"Леонид Кучма вместе с супругой проголосовали на выборах Президента Украины. На выходе с избирательного участка Леонид Данилович ответил на несколько вопросов журналистов.

- Расскажите, как настроение?

- Господь Бог дал погоду: видите - солнышко, значит, и настроение такое. Я думаю, что такая погода будет способствовать тому, чтобы гораздо больше людей пришло, особенно молодежи, потому что им завтра жить в этой стране и выбрать путь, главное, правильный", - написала в Facebook пресс-секретарь экс-президента Дарка Олифер.

Около 12:00 дня на избирательном участке вместе с семьей появился президент Украины Петр Порошенко, приковав к себе много внимания. Он проголосовал вместе с женой и детьми.

Фото: Петр Порошенко пришел голосовать с семьей (РБК-Украина / Виталий Носач)

Незадолго до приезда правоохранители перекрыли движение перед зданием участка. Петр Порошенко с родною голосовал в Доме Офицеров Украины.

"За победу Украины", - сказал Порошенко, бросая бюллетень в урну, после чего добавил: - И мою победу".

Фото: Петр Порошенко проголосовал около 12:00 дня (РБК-Украина/Виталий Носач)

Напомним, ранее в Киеве на одном из избирательных участков "проголосовала" собака.

Кроме того, синоптик спрогнозировала, какой будет погода в день выборов президента Украины 31 марта 2019 года.