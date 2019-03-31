Як голосують на виборах президента політики і чиновники України

Вибори президента України проходять сьогодні, 31 березня. Вже не вперше під час будь-яких виборів політики, топ-чиновники та самі кандидати у президенти приходять голосувати якомога раніше.

Хто і де проголосував на виборах президента України до обіду – у матеріалі.

Одним з перших на дільницях з самого ранку помітили міського голову Києва Віталія Кличко. Він прийшов голосувати о 8.15 ранку. Був без дружини та у спортивному костюмі. Він з самого ранку прибув на виборчу дільницю на велосипеді відразу після тренування.

На дільниці він поговорив зі спостерігачами, зокрема – з міжнародними. Потім поговорив і з журналістами.

Фото: Кличко приїхав на дільницю на велосипеді після тренування (kyivcity.gov.ua)

"Від сьогоднішнього дня дуже багато залежить. Зокрема, яким чином буде далі розвиватись країна. Від майбутнього президента залежить зовнішній курс України", - сказав Кличко.

Кандидат у президенти Олег Ляшко прийшов на виборчу дільницю разом із дружиною близько 10 ранку. На вході у виборчу дільницю чекали представники представники його харківської команди. Ляшко пропустив голосувати свою дружину першою. Ляшко був у чорному пальто та червоній краватці, його дружина Росіта – у легкому темному пальто зі світлим шарфом.

На виборчій дільниці, доки його дружину шукали у списках, Ляшко встиг сказати, що у людей "вже все забрали" та "скільки паперу зіпсували" на бюлетені. Після голосування він продемонстрував журналістам бюлетень, де він проголосував за себе. Хоча за законом демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняється і є порушенням таємниці голосування.

Фото: Ляшко показав журналістам фото бюлетеня (Скріншот/Новинач)

Комітет виборців вже заявив, що Ляшко здійснив порушення – сфотографував бюлетень. Там додали, що відповідно до ст. 7 Закону "Про вибори президента України" голосування має бути таємним.

Володимир Зеленський проголосував на виборах президента України у коледжі морського та річкового флоту, що знаходиться на Оболоні неподалік від набережної Дніпра.

Він прийшов, одягнений загалом як зазвичай – у чорному светрі та світлих брюках, не вдягаючи піджака та сорочки.

Фото: Зеленський проголосував у коледжі морського та річкового флоту (РБК-Україна/Віталій Носач)

Навколо персони Зеленського зчинився справжній ажіотаж: його оточили багато журналістів та намагалися поставити питання. Ще більша кількість преси вишикувалася на вулиці. Зеленський не нервував і поводився ввічливо.

Фото: Зеленський прийшов на виборчу дільницю у гарному настрої (РБК-Україна/Віталій Носач)

"Не кричіть, будь ласка, одне на одного", - зробив він зауваження, коли вчергове поряд почали кричати і штовхатися.

Тим часом рано вранці виборчу дільницю в центрі Києва завітала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона прийшла голосувати разом з чоловіком Марком.

Фото: Уляна Супрун зустріла на дільниці вдову сенатора МакМейна (twitter.com/Уляна Супрун)

Кандидатку у президенти Юлію Тимошенко на дільниці же з 10 години очікували багато журналістів камер і прихильники із квітами в руках. На вулиці біля дільниці були помічені учасники АТО у формі і з нагородами.

Фото: Тимошенко під час голосування оточили журналісти (РБК-Україна/Віталій Носач)

О 10:15 Юлія Тимошенко проголосувала. Вона сказала журналістам, що впевнена - як би там не було із результатами виборів, "Україна буде успішною і весна переможе".

Фото: Тимошенко зявилася на дільниці у сірому пальто та білій блузці (РБК-Україна/Віталій Носач)

Кандидат у президенти від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул теж проголосував зранку, до 12 години дня. Він прийшов на виборчу дільницю у строгому темному костюмі та був небагатослівним.

Він кинув бюлетень в урну, при цьому голос зазначивши, що проголосував "за мир і розвиток, сильну економіку і гідне життя людей".

Колишній соратник Олександра Вілкула, Юрій Бойко, також проголосував зранку. Він балотується на посаду президента України від "Опозиційної платформи "За життя".

"Я сподіваюся, що явка буде висока сьогодні, тому що більшість людей хоче миру", – прокоментував Бойко на виборчій дільниці 31 березня у день виборів президента.

Фото: Парубій проголосував за "перемогу України на всіх фронтах" (УП)

Нинішній спікер ВР Андрій Парубій проголосував на виборах президента і попросив інших громадян не забувати, що майбутній глава держави буде ще й головнокомандувачем. Про це він повідомив у коментарі "Українській правді".

"Я проголосував за перемогу України на всіх фронтах. І маю надію, люди проголосують так само", - заявив він після голосування.

Фото: Кучма прийшов на дільницю разом із дружиною (Facebook.com/Дарка Оліфер)

Об 11:30 на виборчу дільницю прийшов колишній президент України Леонід Кучма разом із дружиною.

"Леонід Кучма разом з дружиною проголосували на виборах Президента України. На виході з виборчої дільниці Леонід Данилович відповів на декілька питань журналістів.

- Розкажіть, як настрій?

- Господь Бог дав погоду: бачите - сонечко, значить, і настрій такий. Я думаю, що така погода сприятиме тому, щоб набагато більше людей прийшли, особливо молоді, бо їм завтра жити в цій країні і вибрати шлях, головне, правильний", - написала у Facebook прес-секретар екс-президента Дарка Оліфер.

Близько 12 години дня на виборчій дільниці разом із родиною з'явився президент України Петро Порошенко, прикувавши до себе багато уваги. Він проголосував разом з дружиною та дітьми.

Фото: Петро Порошенко прийшов голосувати з родиною (РБК-Україна/Віталій Носач)

Незадовго до його приїзду правоохоронці перкрили рух перед будівлею виборчої дільниці. Петро Порошенко з родною голосував в Будинку Офіцерів України.

"За перемогу України", - сказав Порошенко, кидаючи бюлетень в урну, після чого додав: - І мою перемогу".

Фото: Петро Порошенко проголосував близько 12 години дня (РБК-Україна/Віталій Носач)

Нагадаємо, раніше у Києві на одній з виборчих дільниць "проголосувала" собака.

Крім того, синоптик спрогнозувала, якою буде погода у день виборів президента України 31 березня 2019 року.