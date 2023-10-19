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Перебиває звук навіть телевізора: кішка встановила рекорд з найгучнішого у світі мурчання

Великобританія, Четвер 19 жовтня 2023 11:01
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Перебиває звук навіть телевізора: кішка встановила рекорд з найгучнішого у світі мурчання Кішка встановила рекорд з найгучнішого мурчання (фото: скриншот)
Автор: Тетяна Самарук

У Великобританії виявили кішку, яка побила світовий рекорд з найгучнішого мурчання. Його можна порівняти з гучністю киплячого чайника.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Книги рекордів Гіннесса.

Що відомо про тварину

Кішці на ім’я Белла 14 років, живе разом із родиною Ніколь Спінк, яка й вирішила переконатися, що її киця справді унікальна.

За совами власниці, кішка любить мурчати завжди і скрізь - після їди, коли її гладять, коли треба "заглушити" телевізор і навіть у кабінеті ветеринара.

"Вона муркоче цілими днями! Якщо поруч є їжа, вона завжди муркоче. Мій покійний чоловік завжди скаржився, коли звук її муркотіння перекривало звук телевізора вечорами", - розповіла власниця Белли.

Перебиває звук навіть телевізора: кішка встановила рекорд з найгучнішого у світі мурчанняУ Великобританії виявили найгучнішу кішку (фото: guinnessworldrecords)

Наскільки голосна кішка

Виміри гучності проводили у присутності представника Книги рекордів Гіннесса, а також звукооператора зі спеціальною апаратурою. Як виявилося, Белла змогла намуркотіти на цілих 54,59 децибела, що можна порівняти з киплячим чайником і майже дотягує до пральної машинки.

Таким чином Белла стала найгучнішою з домашніх кішок, що нині живуть, за що й отримала відповідну грамоту.

Однак, це не абсолютний рекорд, адже у 2011 році котик Смокі з Нортгемптона зміг встановити рекорд, а через чотири роки до нього приєднався кіт Мерлін іди Девона.

Обидва вони відзначилися тим, що вміли бурчати з гучністю 67,8 децибела, і їхній рекорд не побитий досі.

Перебиває звук навіть телевізора: кішка встановила рекорд з найгучнішого у світі мурчанняПеребиває звук навіть телевізора: кішка встановила рекорд з найгучнішого у світі мурчанняПеребиває звук навіть телевізора: кішка встановила рекорд з найгучнішого у світі мурчанняУ Великобританії виявили найгучнішу кішку (фото: guinnessworldrecords)

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