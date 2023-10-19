Перебивает звук даже телевизора: кошка установила рекорд по самому громкому в мире мурчанию

В Великобритании обнаружили кошку, побившую мировой рекорд по самому громкому мурчанию. Его можно сравнить с громкостью кипящего чайника.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннесса.

Что известно о животном

Кошке по имени Белла 14 лет, живет вместе с семьей Николь Спинк, которая и решила убедиться, что ее кошка действительно уникальна.

По совам владелицы, кошка любит мурчать всегда и везде - после еды, когда ее гладят, когда надо "заглушить" телевизор и даже в кабинете ветеринара.

"Она мурлычет целыми днями! Если рядом есть еда, она всегда мурлычет. Мой покойный муж всегда жаловался, когда звук ее мурлыканья перекрывал звук телевизора по вечерам", - рассказала владелица Беллы.

В Великобритании обнаружили самую громкую кошку (фото: guinnessworldrecords)

Насколько громкая кошка

Измерения громкости проводились в присутствии представителя Книги рекордов Гиннесса, а также звукооператора со специальной аппаратурой. Как оказалось, Белла смогла мурлыкать на целых 54,59 децибела, что сравнимо с кипящим чайником и почти дотягивает до стиральной машинки.

Таким образом Белла стала самой громкой из ныне живущих домашних кошек, за что и получила соответствующую грамоту.

Однако это не абсолютный рекорд, ведь в 2011 году котик Смоки из Нортгемптона смог установить рекорд, а через четыре года к нему присоединился кот Мерлин иди Девона.

Оба они отметились тем, что умели ворчать с громкостью 67,8 децибела, и их рекорд не побит до сих пор.

В Великобритании обнаружили самую громкую кошку (фото: guinnessworldrecords)