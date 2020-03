На Голосе країни решили собрать деньги на свадьбу Тины Кароль и Дана Балана

Голос країни 2020 в 9 выпуске приготовил невероятный сюрприз. В эфире 15 марта участница пообещала собрать деньги на свадьбу Тины Кароль и Дана Балана, чтобы наконец осуществить мечты поклонников пары.

Такое заявление сделала участница команды Дана Балана 19-летняя Анна Безгалова, которая к тому же возглавляет фан-клуб "ДанТина". Она вышла на сцену, чтобы сразиться с 16-летней Анной Балог из фан-клуба Дана Балана.

Настя рассказала, что будет собирать деньги через клуб в Instagram-аккаунте. Девушка, как и остальные участники клуба, с нетерпением ждут развития отношений Тины и Дана.

"Это именно клуб. Я буду собирать деньги на вашу свадьбу", - ответила участница, вызвав у Тины Кароль настоящий ступор.

Причем Дан Балан отреагировал удивлением, мол, "а типа у нас нет денег?"

Юрий Горбунов даже успел предложить себя в качестве ведущего церемонии.

Несмотря на амбициозный план, Балан отдал предпочтение Анастасии Балог, которая лучше показала себя в песне Passenger "Let her go".

Настя Балог и Анна Безгалова (видео: YouTube/Голос країни)

Судьи проекта Потап, Настя Каменских, Дима Монатик, Тина Кароль и Дан Балан после "вокальных боев" выбрали себе певцов, которые продолжат участие в юбилейном шоу.

В следующий эфир прошли Максим Перепелица, ЧуаньЮн Сюй, Ульяна Горбачевская, Тоня Сова, Виталий Окс, Карина Балашова, Юлия Коровко, Настя Балог, Мелен Пасса, Екатерина Степура, Александр Календа, Марко Квитка, Анна Трубецкая, Олеся Лейченко, Тамара Балюк, Кристина Карабанова, Ася Хорошун, Ольга Мельник.

