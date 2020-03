На Голосі країни вирішили зібрати гроші на весілля Тіни Кароль і Дана Балана

Голос країни 2020 в 9 випуску приготував неймовірний сюрприз. В ефірі 15 березня учасниця пообіцяла зібрати гроші на весілля Тіни Кароль і Дана Балана, щоб нарешті здійснити мрії шанувальників пари.

Таку заяву зробила учасниця команди Дана Балана 19-річна Ганна Безгалова, яка до того ж очолює фан-клуб "ДанТіна". Вона вийшла на сцену, щоб позмагатися з 16-річною Ганною Балог з фан-клубу Дана Балана.

Настя розповіла, що буде збирати гроші через клуб в Instagram-акаунті. Дівчина, як і інші учасники клубу, з нетерпінням чекають розвитку стоуснків Тіни і Дана.

"Це саме клуб. Я буду збирати гроші на ваше весілля", - відповіла учасниця, викликавши у Тіни Кароль справжній ступор.

Причому Дан Балан відреагував подивом, мовляв, "а типу у нас немає грошей?"

Юрій Горбунов навіть встиг запропонувати себе в якості ведучого церемонії.

Незважаючи на амбітний план, Балан віддав перевагу Анастасії Балог, яка краще показала себе у пісні Passenger "Let her go".

Настя Балог и Ганна Безгалова (відео: YouTube/Голос країни)

Судді проекту Потап, Настя Каменських, Діма Монатік, Тіна Кароль та Дан Балан після "вокальних боїв" вибрали собі співаків, які продовжать участь у ювілейному шоу.

В наступний ефір пройшли Максим Перепелиця, ЧуаньЮн Сюй, Уляна Горбачевська, Тоня Сова, Віталій Окс, Карина Балашова, Юлія Коровко, Настя Балог, Мелен Пасса, Катерина Степура, Олександр Календа, Марко Квітка, Ганна Трубецька, Олеся Лейченко, Тамара Балюк, Христина Карабанова, Ася Хорошун, Ольга Мельник.

