На Голосе країни таксист довел судей до слез: плакали даже мужчины

Голос країни 2020 (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Голос країни 2020 8 марта начался с вокальных боев между участниками

Голос країни 2020 в праздничном выпуске 8 марта удивил зрителей чувственными выступлениями. Одним из таких стал вокальный бой между таксистом из Казахстана и актрисой из сериала "Школа", который заставил рыдать, как зрителей, так и судей.

8 выпуск 10 сезона был посвящен "вокальным боям", по итогам которых некоторые выбывшие участники были "украдены" другими судьями.

Так произошло и с парой участников из команды Потапа и Насти Каменских. В поединке на сцене "Голоса" сошлись музыкант-самородок, мультиинструменталист, работающий в Алматы таксистом, Ерлан Баибазаров и звезда сериала "Школа" Мария Кондратенко.

ПТП и NK решили сделать своему коллеге по "Голосу" Диме Монатику сюрприз, выбрав для своих участников его песню "Сильно".

Ерлану и Марии удалось так чувственно спеть романтическую композицию, что у Димы Монатика на глазах показались слезы. Плакали Тина Кароль, Настя Каменских и зрители. А между участниками вокального боя проскочила настоящая искра.

К паре на сцену вышел и Монатик, который спел вместе с ними. В итоге борьбу в шоу продолжили оба участника - ПТП и NK выбрали Ерлана, а MONATIK "похитил" Марию.

Ерлан Баибазаров и Мария Кондратенко (видео: YouTube)

Ранее мы писали, что на шоу "Голос країни" выступил телеведущий Даниэль Салем. Он пришел на проект ради дочери и развернул к себе судейские кресла.